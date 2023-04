Santiago Giménez, con otro pretendiente europeo

Los 20 goles que ha conseguido el mexicano Santiago Giménez en su primera temporada europea no han pasado desapercibidos.

A los otros pretendientes que dice la prensa que “Santi” tiene en Europa, se le une el Lazio de la Serie A.

Según información de la cadena TUDN, el hijo del “Chaco” sería seguido de cerca por el Lazio, que ya probó de primera mano lo que puede hacer Santiago, pues recibió tres goles de él en la Liga Europa, donde se despidió el Feyenoord en la ronda de cuartos de final (y con cinco tantos conseguidos por el delantero mexicano).

TUDN señaló que el cuadro italiano estaría dispuesto a desembolsar 20 millones de euros por el mexicano, cifra tentadora para los de Rótterdam, que compraron en cinco el 50% de la carta de Gímenez (tienen derecho a comprar otro 40%, que con seguridad harán). Un 10% se le quedaría al Cruz Azul para una futura venta.

Interés en Europa

Rodrigo Huescas, jugador de Cruz Azul, ha despertado nuevamente el interés de clubes europeos, concretamente en Alemania y Países Bajos, si bien el equipo cementero todavía no ha recibido ninguna oferta concreta.

Según ESPN, en la semana previa al Clásico contra América, clubes de la Bundesliga y la Eredivisie sondearon al futbolista de 19 años, quien ha tenido su mejor torneo en el presente Clausura 2023, donde ha participado en 14 partidos y ha marcado un gol jugando como carrilero y extremo por derecha.

“Pues yo creo que sí, sí me visualizo. No sé si a corto o largo plazo, a mediano plazo o lo que sea, pero sí me visualizo estando allá en Europa”, dijo el futbolista de 19 años en conferencia de prensa, al preguntarle sobre su deseo de seguir los pasos de su amigo Santiago Giménez, delantero del Feyenoord.