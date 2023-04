Se cierra la lucha por los pases a la ronda de finales

El Reporte Primera Fuerza de la semana pasada llevaba un título que manifestaba la sequía goleadora.

El de esta semana, tras una fecha 24 de verdadero escándalo, resalta la borrachera de goles que hubo: 40 goles en 10 partidos, una media de cuatro por juego, y con sobresaltos impresionantes con el marcador beisbolero o de fútbol americano que se dio en el encuentro que los Potros de Homún les ganaron a los Mayas de Maxcanú: 10-4. ¡Para Ripley!

Fue, cabe decir, un partido con tres tripletes: de la llave vallisonetana de Axel Vega (llegó a 24 en el torneo) y Aarón Aguilar, por los Potros, y Julián Chan.

No se recuerda de años recientes un partido con tal cantidad de goles, lo que, sin duda, no es como para presumir en una liga que está considerada como la más sólida de la Península en esa categoría. No debe sentirse nada orgulloso el equipo al que le endilgaron una decena de tantos, incluso ni al ganador, pues le anotaron cuatro y eso ya puede ser para goleada muchas veces.

Hubo resultados sobresalientes, claro, como el triunfo de los Alacranes de Sinanché en el nido de los Halcones de la SSP. Los emplumados han hecho del “Iches Burgos” una fortaleza, pero los arácnidos dejaron su picada dolorosa en los policías para acercarse a dos puntos de los Halcones, todavía líderes del Grupo “Pedro Morcillo”.

Se armó una pelea interesante entre el segundo y el tercer sitios de ese sector con Sinanché y Club Soccer (que sacó agónica victoria en Kinchil), con 44, y Real Ermita, que, de forma casi milagrosa, arrebató a los Venados de Tixkokob el triunfo en tiempo de prórroga (sus goles en el 2-1 fueron más allá de los 90 minutos), sumando ahora 43. Homún, con todo y su decena de goles, todavía no alcanza a meterse.

En el Grupo “Manuel Martín Medina”, Deportivo Dzan, que no pasó de empatar 1-1 con los Pumas de Cuzamá, tiene ventaja que parece suficiente (49 unidades), sobre todo por cómo trabaja los partidos para salir a flote. Cuzamá y los Frailes de Izamal marchan abajo con 43, y el cuarto es de Kanasín, con 39.— Gaspar Silveira Malaver