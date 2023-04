Pumas, por la reclasificación

Los Pumas se jugarán contra los Rayados su última oportunidad de clasificar al repechaje de la Liga MX, esta noche en el moderno estadio BBVA.

Un duelo con un sabor muy especial para Antonio Mohamed, quien —previo al encuentro— sentenció que su única misión es llevar al cuadro universitario a la siguiente ronda del Clausura 2023, de donde parecían estar eliminados hace apenas algunas jornadas.

“Los objetivos en puntos son significativos. Llegamos en una posición muy incómoda, con muchos equipos por delante, pero hemos hechos buenos puntos, aunque no serviría de nada si no clasificamos”, comentó. “Nuestro máximo objetivo es terminar el juego y estar dentro de los 12 primeros de la tabla”.

El director técnico universitario agregó que —de obtener un resultado positivo, avanzar y ser de los ocho finalistas— su equipo tiene toda la capacidad para ser uno de los favoritos y levantar el trofeo de campeón del Clausura 2023.

“Los candidatos son los primeros cuatro lugares y nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea el sábado. Después de entrar entre los ocho, ahí sí podemos ser candidatos por el momento psicológico”, sentenció el estratega argentino.

Por último, Mohamed recordó lo ocurrido el sábado en la cancha del Estadio Azteca (en el cotejo contra el América), inmueble que lo vio salir expulsado tras una discusión con el cuarto árbitro Eduardo Galván.

“Le pedí que el régimen de tarjetas fuera el mismo; él me pidió que no hiciera ademanes y me dijo ‘si quieres, grítame en la cara’. Le grité y me expulsó... Así fue”, finalizó el entrenador, quien no estará en la banca.

Victoria asegura

En tanto, el Cruz Azul necesita ganar para recibir el partido de repesca en casa. Enfrente tiene al Santos, necesitado de una victoria para asegurar su lugar.

Pero lo que movió el entorno celeste realmente fueron las declaraciones del central Pablo Aguilar.

Aguilar, exjugador de Cruz Azul, asegura que pasaron “cosas extrañas” en aquella semifinal de vuelta del Guardianes 2020. Desde que un directivo se metió al vestidor hasta el cambio de estrategia media hora antes de que comenzara el partido.

La Máquina venía de golear 4-0 en la ida a los Pumas y en el partido de vuelta, los Celestes perdieron por el mismo marcador, quedando eliminados y con Robert Dante Siboldi destituido.

“En su momento estaba un directivo que supuestamente trató de calmar, pero bueno, no sé qué quiso hacer, no saben lo que pasa adentro. Teníamos un estilo de juego que habíamos hecho en el primer partido. Después vinieron y cambiaron el segundo. Fueron detallitos que no quiero entrar en esos detallitos, pero pasaron cosas en el vestuario que se cambió de la forma en la que íbamos a jugar a media hora antes del partido. Desequilibró un poco al equipo”, señaló.

Sobre la pregunta si se metió un directivo al vestidor, Aguliar aseguró que sí: “¿Qué se metió? sí, se metió”, exclamó entre risas y agregó: “Se metió y ahí lo dejamos”.

En tanto, las Chivas necesitan vencer en casa al Mazatlán FC para asegurar su lugar directo. Un empate también los dejaría en la fiesta grande.

Por su parte, el Atlas visita al San Luis y el Puebla recibirá a los Xolos de Tijuana, en los otros dos encuentros con los que cerrará la jornada sabatina de la Liga MX, que tiene tres juegos más mañana.— EL UNIVERSAL