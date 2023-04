Venados FC, otra vez sin eficacia

Bruno Marioni cerró con el mismo concepto que tuvo en casi toda la temporada del Clausura 2023: a los Venados FC les faltó hacer goles.

“Nos faltó eficacia”, destacó el “Barullo”, tras la rápida eliminación de los astados en la repesca de la Liga de Expansión. Los Venados cayeron 2-0 la noche del jueves en el Estadio Tlahuicole, casa de unos Coyotes de Tlaxcala que tuvieron la fortuna de los fallos del equipo visitante ante el marco y también lograron la contundencia que se necesita para ganar partidos.

El entrenador de los Venados hizo un pasaje rápido a lo que fue el Clausura 2023 para el equipo: “En general el torneo fue difícil. Todos los delanteros se vieron con problemas de lesiones”, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

Añejo problema

Pero volvió a hacer énfasis a los problemas frente al marco, algo recurrente en todo el torneo y que fue evidente en el duelo ante los Coyotes.

“En los primeros 25 minutos tuvimos cuatro o cinco ocasiones y fallamos estando sin oposiciones. Dos cabezazos de Sleyther (Lora), por ejemplo. Es difícil cuando tienes ocasiones de gol y no concretas. Hace rato felicitaba al rival, porque ellos fueron eficaces, la primera que tuvieron la concretaron, nosotros no”.

Y luego del 1-0, que cayó a los 7 minutos, Marioni afirmó que “tomamos riesgo buscando el empate y Tlaxcala aprovechó lo que tuvo”.

La derrota, evidentemente, dejó ver todo como un fracaso, aunque no el director técnico . “La temporada no es satisfactorio para nosotros, el plantel estaba para pelear más arriba. No me excuso, el sabor es amargo, ahora preparamos un buen partido, pero no tuvimos fortuna al concretar, carecimos de eficacia”.

Los Venados otra vez se ahogaron en la orilla de la repesca. El torneo pasado alcanzaron los cuartos de final, pero fueron eliminados por la U de G.

Tras esta nueva, tempranera eliminación, la directiva, que encabeza Rodolfo Rosas Cantillo, indicó que esperará el reporte del técnico Marioni para el análisis de final de torneo. Antes de mitad de la siguiente semana se tendrá la información de Marioni y sus auxiliares.

Se ve muy probable que varios jugadores que estuvieron en la plantilla que encabezó Bruno Marioni en el Clausura no volverán para la temporada del Apertura 2023, tanto entre mexicanos como extranjeros.

En los últimos cuatro torneos han pasado a la ronda repesca, jugando tres de visitante por quedar del noveno al duodécimo sitio (califican 12 a esa instancia). La otra clasificaron séptimos, ganaron la reclasificación en casa y fueron eliminados en cuartos.— Gaspar Silveira