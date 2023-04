Aparece la ''Mística'' en la lucha libre en el Siglo XXI

La “Mística”, la llave que se hizo famosa hace ya casi 20 años, apareció para cerrar la función de lucha libre que se realizó ayer en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Ante unos 2,500 aficionados, Místico le aplicó ayer su clásica llave a Averno, para agenciarse el triunfo junto a Soberano Jr.

El llamado “Príncipe de plata y oro” regresó a Mérida con el personaje de Místico luego de casi 10 años.

“Mi gente hermosa de Mérida, saben que yo les amo con el corazón. Estoy agradecido con Dios por dejarnos terminar una lucha más y con cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes nuestra bendita lucha libre no se acaba”, dijo Místico tras vencer a Averno y a Rey Hechicero. “El reconocimiento es para ustedes. Después de años de no portar este personaje, los tiempos de Dios son perfectos y es un honor regresar a Mérida con él. Para mí, esto no es mi trabajo, es mi vida. Amo lo que hago, amo que me griten, que me silben y lo que ustedes quieran”, agradeció el gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Los rudos ganaron la primera caída luego de que Hechicero le aplicó una llave con giros incluidos a Soberano mientras Averno sometía a Místico.

La contienda se empató cuando Místico le aplicó unas tijeras a Averno y le puso la espalda plana con una “hurracarrana”, la misma con la que Soberano fulminó a Hechicero.

En la tercera caída los rudos recibieron el apoyo del réferi yucateco Xavi Cachondo, quien en varias ocasiones intervino para evitar los castigos de la pareja técnica.

Ahí apareció la velocidad de Místico con el juego de cuerdas que dejó mareados a los rudos. Luego, el exCarístico le aplicó a Averno unas tijeras que lo dejaron aturdido, para luego realizar la clásica “Mística” ante los gritos del público yucateco, mientras Soberano se encargaba de Hechicero para agenciarse la victoria.

En la lucha semifinal, la astucia de Audaz y el carisma del exótico Dulce Gardenia fueron suficiente para derrotar al nipón Okumura y al Hijo de Fishman, quien se presentó de última hora ya que el Hijo del Villano III no pudo llegar a Mérida, pues perdió su vuelo.

Antes de realizarse la tercera lucha, para muchos la mejor de la tarde, se le entregó un reconocimiento a don Jorge “Tanquecito” Xool, quien se retiró ayer luego de más de 50 años trabajando como réferi.

“Ser réferi es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues tuve la oportunidad de estar en la época de oro de la lucha libre mexicana, me tocó trabajar con El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Perro Aguayo”, dijo en entrevista el “Tanquecito”, quien se dio tiempo para recordar al fallecido promotor Gonzalo “Fayo” Solís.

Explicó que el retiro se da por su edad (cumplirá 88 años el 24 de abril), pues la Comisión de Box y Lucha Libre ya no le permite subir al cuadrilátero.

Tras el reconocimiento, Aztlán 13, nieto del homenajeado, se llevó la rechifla de la afición luego darle un guitarrazo en la cabeza a Jaguar Sagrado, en la contienda entre parejas locales. Fue el enfrentamiento más sangriento, quizá también el que más emocionó al público por los lances y castigos que igual presentaron Halcón Rojo Jr. y Eterno Alcander.

El triunfo fue para el felino y para Eterno, luego de que Xavi descalificara a Aztlán y al Halcón tras recibir un golpe antes del guitarrazo.

Jaguar salió en camilla y fue atendido por los paramédicos al término de la contienda.

En otra lucha, Torino y Danger Boy empataron, mientras que en la inicial Mercurio y Centella superaron a Teniente Firestone y Príncipe Jaguar.— Gonzalo Enrique Sandoval García