Iga sigue de líder

La polaca Iga Swiatek, que no participó en el torneo de Miami por una lesión en las costillas, se mantiene como número uno en el ránking de la WTA con amplia ventaja sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La final del torneo estadounidense la ganó la checa Petra Kvitova, consiguiendo así el título número 30 de su carrera, al derrotar a Elena Rybakina, de Kazajistán.

Kvitova subió tres puestos en el ránking y se coloca en la posición 12. En los 10 primeros puestos, mantienen sus posiciones Swiatek, Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula, tercera.

Por su parte, la francesa Caroline García logró ascender una posición al colocarse cuarta superando así a la tunecina Ons Jabeur, ahora quinta.

Rybakina ascendió tres posiciones tras la final de Miami y ya es séptima en el ránking, mientras que la griega Maria Sakkari pasó de octava a décima.

Entre las españolas, Paula Badosa pierde siete posiciones tras caer eliminada en dieciseisavos de final y se coloca en el puesto 29. Mientras que Cristina Bucsa asciende al 82 (+8), Nuria Parrizas se mantiene en el 88 y Rebeka Masarova se coloca en el puesto 90 tras subir dos.

La brasileña Beatriz Haddad ocupa el puesto 14 (-1)y es la mejor sudamericana, seguida de la colombiana Camila Osorio (101, -1) y Laura Pigossi (102,+2), también de Brasil.

De vuelta

La dos veces semifinalista en Grand Slam Elina Svitolina no necesariamente tomó con calma su primer partido como madre: su regreso después de más de un año de estar alejada del circuito de tenis fue un maratónico juego de tres sets que duró 2 horas, 46 minutos en el Abierto de Charleston, ayer.

Svitolina, rankeada tan alto como número 3 del mundo en el pasado y quien actualmente ocupa la posición 1,081, no pudo sacar la victoria, cediendo los últimos dos juegos y perdiendo 6-7 (3), 6-2 y 6-4 frente a Yulia Putintseva.

“Físicamente no fue fácil para mí”, dijo Svitolina, ucraniana de 28 años. “Demostró, creo, que no estoy en mi mejor nivel, pero me estoy acercando”.

Svitolina y su esposo, el también jugador Gael Monfils, se convirtieron en padres en octubre, cuando nació su hija Skai. La última aparición de la tenista ucraniana fue en el Abierto de Miami en marzo de 2022, cuando era número 20 del mundo.— EFE Y AP