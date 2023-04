Feliz por elegir a Rayados

El delantero Germán Berterame aseguró en meses pasados que América buscó sus servicios, pero finalmente eligió a Rayados y desde su punto de vista tomó la mejor decisión de su carrera.

“Sí, hubo el interés, pero hoy estoy acá, me focalizo en hacer una buena temporada con Rayados, ganar un título con ellos, en América están haciendo una buena temporada, varios de los que estamos acá arriba estamos haciendo una buena campaña y se va demostrar el sábado el trabajo que tiene cada uno, nosotros haremos lo nuestro para tratar de conseguir los tres puntos”, dijo en relación al enfrentamiento del sábado.

“Estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría, estoy contento de la decisión que he tomado”, declaró el atacante, quien llegó al equipo regiomontano en el Apertura 2022.

Rayados enfrentará en la jornada 14 al América en el Estadio Azteca.

“Es un partido más, como lo dije con el clásico (regiomontano ante Tigres), trataremos de conseguir los tres puntos para buscar seguir allá arriba”.

Monterrey se encuentra en el primer peldaño de la tabla con 34 puntos y el conjunto capitalino está ubicado en el cuarto sitio con 24.

Berterame manifestó que a pesar del momento positivo que atraviesan, siempre tienen detalles por mejorar y buscarán mostrar un buen funcionamiento frente al América en el cotejo de la décimo cuarta fecha.