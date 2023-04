Laura Charruf va por preseas a Vancouver

Laura Charruf Sandoval lleva más de dos décadas dedicada a la práctica del karate, pero la misión que viene en puerta le hace ver con una exigencia mayor.

Del 14 al 16 de abril, la artemarcialista originaria de Tizimín representará a Yucatán y a México en la Serie Mundial que organiza la World Karate Federation y que tendrá lugar en Vancouver, Canadá.

“Esto es parte de un sueño, de hacer que la dedicación y perseverancia sigan valiendo la pena. Tengo más de veinte años practicando karate y no pierdo, para nada, el ímpetu, sino todo lo contrario”, dijo la joven deportista, durante la presentación de su actividad más cercana y un convenio de patrocinio con Grupo Nicxa, que le ayudará, con su firma KFC, en los viajes que realizará, tomando en cuenta la importancia que tendrá Laura en el tatami nacional e internacional.

Laura, de 26 años de edad, consideró clave el hecho de que el karate ha sido parte de su vida y gracias a esa especialidad de las artes marciales ha dado pasos importantes en otros rubros, como el estudiar con una beca deportiva en la Universidad Anáhuac Mayab (es licenciada en Diseño Gráfico), cursar una maestría en la misma institución bajo ese esquema de apoyo, y ahora es docente en la Mayab. “Imagínense: todo gracias al karate”. En lo deportivo, prepararse, mentalizarse en los objetivos, algo que se ve en las imágenes del Archivo del Diario, cuando era una niña y competía, entre otras, con la que hoy es su mentora, Lupita Quinta Catzín.

En enero pasado tuvo la oportunidad de tomar parte en la Serie A de la WKF, cuya primera parada fue en Ano Liosia, Grecia. “Ya sé lo que es participar en esta liga, que es la más fuerte del karate, y para estar allí tienes que mantener un ranking. Por eso iré a Vancouver, por lo hecho en la WKF, pero también en las competencias mexicanas”. De hecho, recientemente participó en la Serie MX 2023, quedando como la segunda mejor en la categoría de menos de 50 kilos, y espera lograr un buen lugar en Vancouver para mantenerse en la línea y aspirar a la tercera etapa, en septiembre, y la última, en octubre. “Representar a México me hace sentir orgullosa, es algo grande, y todo esto me permite cumplir sueños que desde chica me plantee”, expresó la karateca, quien tiene un equipo de trabajo en que destaca Lupita Quintal, que ha sido campeona de la Serie Mundial (se coronó en Turquía). “Entrenar con ella es algo especial porque Lupita es el principal referente que tenemos en México, ha sido campeona del mundo, es un ejemplo a seguir, cómo se forjó desde abajo hasta llegar a donde está”.

En estos días, antes de viajar (se va el sábado a Canadá) va a seguir un programa de trabajo establecido. “Me siento fuerte, mejor que nunca. Físicamente estoy bien. Y creerme que soy capaz de pisar un tatami a nivel mundial me hace sentir mejor”, dijo Laura ante los medios. Agradeció el respaldo que ahora tendrá de corporaciones como Nicxa, que “brindan apoyo a deportistas que lo necesitan. Todos estos viajes y concentraciones anteriores han sido con recursos propios, por ello el que puedas tener respaldo así es importante. Y nuestro compromiso es grande”. La presentación ayer se realizó en el KFC de la colonia Leandro Valle, donde le acompañó Karen Ruiz Posadas, directora de Mercadotecnia de Nicxa.— Gaspar Silveira Malaver