La pelota y mi colonia

Utilizando un término beisbolístico que a ningún pelotero le gusta, actualmente “estoy en la banca” por una fractura de cadera que sufrí y de la cual estoy saliendo de la “lista de lesionados”.

Lo anterior me ha dado tiempo para estar en mi biblioteca, y leyendo y revisando mi acervo literario me encontré con las memorias de un vecino de la inolvidable colonia que me vio nacer: la García Ginerés.

Su nombre: Juan Edwin Arthur Schirp y Milke, quien era popularmente conocido como Schirp.

Gran fabricante de carnes frías, que ofertaba en su moto por la Mérida que hemos perdido, también era un amante del béisbol y en relato que hace referente al mismo, cuenta: “Donde está hoy el área infantil del Parque de las Américas se organizó un campeonato de barrios, donde participaron equipos representativos de San Sebastián, Santiago, Tanlum, Santa Ana, la Escuela Modelo y San Cosme. El juego inaugural fue una gran fiesta y los umpires fueron don David R. Goff y don Juan Guzmán, vecinos y conocedores de las reglas. El campo de juego estaba situado en la parte suroeste del parque, o sea, que los jonrones iban a dar a la casa quinta llamada Villa Esmeralda, que era propiedad de don Manuel A. Dondé, que era propietario de la Galletera Dondé”.

De lo anterior concluimos que el béisbol en Yucatán es algo que muchos llevamos en la sangre desde niños y que lo practicamos en las calles y los campos de las colonias que nos tocó vivir. El béisbol tiene historia. Mérida, abril de 2023