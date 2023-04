Marioni confía en el “Turco”

Bruno Marioni, entrenador de los Venados FC Yucatán, espera que Antonio Mohamed le dé un nuevo aire renovado a los Pumas de la UNAM.

“Que se tenga la paciencia y se confíe en el proyecto del ‘Turco’ y va a sacarle mucho jugo a Pumas”, dijo Marioni, en declaraciones vertidas para la cadena ESPN.

“A mí me parece que el ‘Turco’ es un excelente entrenador que cuenta con la experiencia, la capacidad, el liderazgo para sacar adelante el equipo y lo único que creo es que hay que permitirle trabajar, ayudarlo y todas las áreas lo ayuden a conformar un buen plantel”, resaltó el argentino.

Bruno comandó al equipo universitario en el Clausura 2019, pero no le fue nada bien, siendo cesado por la falta de resultados.

Bruno sabe que los malos momentos también son muy comunes en el deporte, pero lo verdaderamente importante es sobreponerse.

“Es fútbol y estando dentro, nosotros sabemos que hay momentos buenos y otros no tan buenos. Estamos acostumbrados a vivirlos y me parece que hay que aprender a sobrellevar estos momentos, aprender a tener paciencia porque los procesos tienen sus tiempos, no todos los mismos, pero se saldrá en poco tiempo”, concluyó.