A separar su vida personal, pide Aquino

El mediocampista de Tigres Javier Aquino pidió que se respete la vida personal de los futbolistas y aseveró que se le debe juzgar por lo que hace dentro del terreno de juego, luego de las críticas que recibió por asistir a un festival de música que se llevó a cabo en Nuevo León durante el primer fin de semana de abril.

“Mi vida personal es algo que no les interesa, soy futbolista y se me juzga por lo que hago en la cancha”, declaró el mediocampista tras la práctica que tuvieron los felinos en el estadio Universitario de cara al partido contra Mazatlán FC.

Un tema mental

El jugador de 33 años habló sobre el momento de atraviesa Tigres, que le ha faltado contundencia, y dijo que al plantel le ha perdido la confianza en el ataque, que todo pasa por el aspecto mental.

“Para mí es un tema de confianza, todos dejamos de lado el aspecto mental, dentro del futbol nos olvidamos un poco de eso, porque tenemos tres últimos de los últimos cuatro campeones de goleo, un equipo de grandes jugadores, hay momentos y partidos en los que la pelota no entra y vas cayendo en desconfianza y parece ir todo mal”, comentó.

“Es un tema mental que ha ido afectado, el que no caigan los goles y los compañeros les da ansia de meter las ocasiones que no han llegado y en la parte de atrás no hemos sido sólidos”, manifestó.

Tigres se ubica en el séptimo peldaño de la clasificación general con 21 puntos y Javier Aquino dejó en claro esa es una posición en la que no quieren estar, por lo que lucharán por tener un buen cierre para alcanzar el objetivo de colocarse entre los mejores cuatro.

El jugador habló también sobre Diego Lainez, quien no ha logrado los resultados que esperaba con el equipo, y a su consideración es cuestión de tiempo para que logre un mejor desempeño.

“A Diego lo vemos bien, tiene 22 años y ya ha estado en Europa, en Selección Mexicana y tiene talento, ganas y es cuestión de tiempo para que pueda sumar minutos, está adaptándose al equipo, ha ido de menos a más y nos va a dar alegrías a la institución”, concluyó.— ESPN