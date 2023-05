Diabluras en la liguilla

Con goles de penal de Leo Fernández y el arquero Tiago Volpi, así como otro tanto de Carlos González, el Toluca derrotó ayer 3-0 al Necaxa para asegurarse el pase directo a la liguilla del Torneo Clausura 2023.

Fernández convirtió el primer penal al filo de la primera media hora, después de que Maximiliano Araújo fue derribado en el área.

González amplió a los 52 minutos, con un cabezazo desde el corazón del área para encaminar la victoria.

Volpi se encargó del cobro del segundo penal —tras una nueva falta sobre Araújo—ante la petición mayoritaria de los aficionados. Y lo ejecutó al estilo Panenka a los 71 minutos. El arquero brasileño celebró su tercera diana del torneo desde el manchón de los 11 pasos.

El triunfo impulsó a los Diablos Rojos — finalista del pasado campeonato — a la cuarta posición de la tabla con 32 unidades, cantidad inalcanzable para el campeón defensor Pachuca (28), que cerraba la fase regular de visita a Querétaro.

Un tibio Necaxa completó un pobre campeonato en la penúltima posición con apenas 14 unidades.

Los Diablos Rojos se unen al líder Monterrey, América y Chivas dentro del cuarteto de equipos que avanzaron directo a la liguilla.

Lillini no sabe nada

Andrés Lillini, técnico argentino del Necaxa, aseguró que el partido de ayer ante el Toluca fue el último con él en el timón de los Rayos, pero dijo que no sabe nada de su posible llegada a las divisiones inferiores del Tri.

“Fue mi último partido en Necaxa. Hace ya un tiempo que la directiva no se había puesto de acuerdo con esta posibilidad de la selección. Va a ser mi último partido porque tenía que trabajar en el nuevo armado”, dijo Lillini en primera instancia.

“Los tiempos no fueron perfectos, de selección me dijeron que tengo que esperar, todavía no hay nada. Me despido de Necaxa, pero no tengo ninguna comunicación de selección”, agregó el argentino sin titubear.

De igual forma, expresó su sentir sobre el trabajo que realizó con los hidrocálidos e hizo una autoevaluación de lo que fueron estos seis meses con el conjunto de los Rayos y agradeció a su cuerpo técnico por el esfuerzo que pusieron.

“Seguramente hay cosas que no hicimos bien, uno internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza en uno. Seguimos defendiendo esto de darles posibilidades a los jugadores del club cuando hay iguales condiciones”, comentó.

“Nos faltó encontrarle la vuelta como a mí, Andrés Lillini, a meterle más personalidad y fuego sagrado que el entrenador tiene que empujar. El cuerpo técnico que tengo ha estado a la altura de circunstancias porque gracias a ellos hemos avanzado muchísimo y hemos sacado jugo a los jugadores. Esa fue la despedida al gran esfuerzo que han hecho siempre”, sostuvo.

Finalmente, expresó lo que le puede dar y entregar a la selección mexicana, además de qué es lo que se debe hacer para que las divisiones inferiores del Tricolor tengan éxito y se refleje en la selección mayor.

“Primero es que nadie tiene que ser copiado al extranjero. No copiar métodos de ningún lado. El jugador mexicano tiene su propia personalidad y hacerles creer que son buenos jugadores”, señaló.— ESPN Y AP