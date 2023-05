Carlos Acevedo recibe burlas por parte de la afición del Pachuca

MÉXICO.— Carlos Acevedo, fue una de las bajas en el partido de Santos Laguna contra el Pachuca, mismo en el que los 'Guerreros'' lograron sacar el triunfo en el repechaje de la Liga MX. No obstante a pesar de estar fuera de la cancha, el arquero no pasó desapercibido, por el contrario su presencia trascendió.

Y es que debido a la burla que la afición del Pachuca ejerció contra el guardameta, el nombre de Acevedo se convirtió en tema de redes sociales y distintos medios de comunicación.

Este pasado fin de semana, Carlos Acevedo tuvo que ver el partido de Santos contra Pachuca desde la tribuna, y a pesar de estar fuera de la cancha, vivió un incómodo momento con los aficionados de los Tuzos.

En un vídeo que circula en redes sociales se muestra al portero, que mientras se encontraba en uno de los palcos observando atentamente el juego, la afición hidalguense aprovechó para realizar un cántico que causó la incomodidad del portero.

"No fuiste al Mundial, no fuiste al Mundial, no fuiste al Mundial, Acevedo, no fuiste al Mundial", se le podía escuchar corear a la afición de Pachuca a modo de burla.