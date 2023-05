Julio César Chávez Jr. ''denuncia'' a su familia; lo quieren reingresar al anexo

CULIACÁN.— Julio César Chávez Jr en los últimos años ha destacado más por las polémicas que protagoniza abajo del ring, que por su trayectoria en el boxeo. Recientemente ha generado controversia al revelar que sus familiares quieren anexarlo por segunda ocasión debido a su problema con las drogas.

De acuerdo con el hijo de 'La Leyenda', la razón por la que su familia lo quiera ingresar a un anexo va más allá de la preocupación que les causa las adicciones que padece.

Fue la mañana de este pasado 9 de mayo que el boxeador acudió a su cuenta de Instagram para hacer una transmisión en vivo con la finalidad de exhibir a su familia, a quienes acusa de querer afectarlo e incluso señala que le quieren "robar".

Y es que de acuerdo con Chávez Jr, sus familiares buscan anexarlo de nueva cuenta para así quedarse con su dinero y quitarle parte de sus bienes.

"Me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les convine", dijo Chávez Jr en un clip que de inmediato desató las reacciones y comentarios.

El pugilista hace unos meses afirmó que ya había superado sus problemas de adicción, pero ahora Julio César afirma que a su familia eso parece no importarle, pues ellos solo quieren repartirse su dinero.

"A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo", indicó el boxeador.

Juli Cesar Chavez Jr vuelve a recaer después de haber estado cerca de un año en un anexo y es que los problemas familiares que a ventilado en redes sociales han hecho merma en su estado emocional.

En un par de en vivos revela que lo quieren volver anexar y despojarlo de su dinero pic.twitter.com/GmT0jPYRTv — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 9, 2023

Julio César Chávez Jr también detalló que sus sospechas de que sus familiares quieren volverlo a ingresar a un anexo aumentaron cuando unos licenciados se comunicaron con él para contarle.

"Me dijeron que me quieren encerrar para sacarme el dinero, porque acabo de salir en dos semanas, ¿Qué tan mal puedo estar? Estoy bien, empezaron a presionar porque saben que bajo presión empiezo a cagarla", afirmó el hijo del ‘César del Boxeo’.

La identidad de los familiares que buscan el reingreso de Chávez Jr no se conocen con exactitud, aunque el propio Chávez Jr comentó que su papá habría sido influenciado para apoyar dicha idea.

"No creo que mi papá sea el de la situación, yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí, no hablo tanto de mi papá, pero también tiene la culpa porque se deja manipular", expresó en una transmisión en vivo.

¡BOMBAZO! Preocupa la salud mental de Julio César Chávez Jr uD83DuDC47 |uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/yGOW6k1nY6 — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 9, 2023

Finalmente, el joven boxeador para probar que presuntamente dice la verdad enseñó “pruebas” de los papeles que encontró en los que vienen requisitos para anexos y no solo eso, sino que también culpó a su familia de hacerlo “recaer” ante sus adicciones.

“Llegué y supuestamente ellos me estarían cuidando… Y me encuentro ese vaso de agua con esa pastilla. O sea, eso fue adrede para que yo me la tomara, para que ellos tuvieran la facilidad de poder decir, ‘miren, ya ven, hace estas cosas’. Por supuesto que se me antojaría tomármela para dormir, como todas las personas que buscan un relajante, pero yo sé que tengo una enfermedad”, concluyó el deportista.

Pese al revuelo que generó Chávez Jr, hasta el momento, Julio César Chávez 'La Leyenda' no se ha pronunciado al respecto sobre las polémicas declaraciones de su hijo.

