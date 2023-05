Julio César Chávez Jr. sí recayó en las drogas; su padre lo confirma al borde del llanto (VÍDEO)

Ante las declaraciones de Julio César Chávez Jr en las cuales acusó a su padre y a su familia de querer robarle dinero, mostrándose bajo los efectos de algún tipo de drogas, su padre, Julio César Chávez, salió al paso para explicar las actitudes de su primogénito, informar que recayó y advirtió que: "No voy a dejar que muera". Esto fue lo que dijo.

Julio César Chávez confirma que su hijo recayó en las drogas

En una entrevista otorgada a David Faitelson, JC Chávez explicó todo lo que ha pasado con su hijo.

"Mi hijo Julio está saliendo de un programa de recuperación, estuvo un año encerrado. Pero sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y comenzó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás", comentó Chávez entre lágrimas.

Además, confirmó que la exhibición que haría en Tijuana y la cual marcaría su retiro definitivo al lado de sus hijos, será cancelada, pues quería que todos vieran el regreso de Julio "limpio" y que Omar, su otro hijo, también estaba listo para iniciar una carrera en el box, pero "tampoco se puso las pilas", por lo que lo único que le quedó fue "bajarse del barco".

"Mi cuerpo está cansado, por tanto estrés. Ha sido muy difícil, está cabr*n, muy complicado".

El reconocido boxeador mexicano confirmó estar muy preocupado por la salud de Julio César Chávez Jr, pues él es quien sigue propiciando su misma adicción.

"Julito no se ha querido rendir… Sabe que no puede tomar ni una sola pastilla, eso te detona, así somos los adictos. Ayer me tomé una pastilla para el dolor ya mero me iba al hospital, sentí ansiedad, algo muy raro"

Julio César Chávez Jr. dice que otra vez su rehabilitación falló. Le dijeron que todo iba a cambiar y no fue cierto. Dice que se va a operar la nariz y la voz. Qué mal se le ve. pic.twitter.com/uy1RjIJTio — Beto (@BChav3z) May 11, 2023

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez pidió en entrevista que la gente que vio el mensaje de Julio César Jr donde acusa de que su familia le quiere robar su dinero que no crea en dichas declaraciones, pues su hijo no se encuentra bien de salud.

"Que no crea en esas palabras, son cosas que uno inventa, que el cerebro inventa… La gente que más te ayuda es a la que más chingas…".

El pugilista confirmó que no dejará solo a su hijo y no permitirá que se muera o que algo malo le pase, pues él ya estuvo en esa situación y hará hasta lo imposible para ayudarlo y salvar su vida.

"A la gente le digo que mientras tenga vida lo ayudaré, no voy a dejar que le pase algo… No voy a dejar que mi hijo se me muera… así me miente la madre, me odien, voy a salvarle la vida como lo he hecho con mucha gente y con los problemas que tuve. Hay más tercos que otros, así era yo".

Espera que a Julio "le caiga un rayito de luz para que realmente entienda que no puede tomar nada porque eso lo detona y vuelve a sus actitudes de lo que era antes cuando estaba consumiendo".

Julio César Chávez Jr. Dice, Últimamente e visto Monstruos! Tú qué opinas de esto? #boxing pic.twitter.com/zXhvCphLnP — Aurora ?uD83CuDF3C (@humbleonee) May 9, 2023

Respecto al estado de salud de Julio César Chávez Jr. confirmó que se encuentra en su casa descansado bajo los cuidados de su familia y recalcó que no recuerda todo lo que dijo en los vídeos que se viralizaron donde los acusaba de querer anexarlo de nuevo.