Madres en el deporte: sufrir, apoyar y disfrutar

Regáleles flores o cualquier otra cosa, llévelas a comer donde quiera, deles un apapacho marca diablo, pero, si puede, en días previos o después, deje que saquen el ímpetu que traen dentro.

Y respételas siempre. ¡Madre solo hay una!

Las madres son y serán siempre especiales. Una gran cantidad de mamás hacen del deporte algo especial.

Podemos encontrarlas en cualquier faceta. Muchas veces, abriéndose paso contra viento y marea porque, en la cultura del mexicano promedio, es difícil aceptar que una mujer tome parte en actividades que antes eran casi exclusividad de los varones. Los tiempos han cambiado, claro…

Hoy, con motivo del Día de las Madres, ofrecemos una serie de experiencias de vida de un grupo de mujeres que, convertidas en mamás, han puesto su granito de arena. Una dama que es árbitro de fútbol, otra que sanciona partidos de baloncesto, una más que debutó como umpire en béisbol, por ejemplo. Damas que buscan, ante todo, respeto para la profesión y para el género, no solo por ellas. Además, la mamá de un juvenil piloto de carreras que lo encomienda a Dios y se apega a la decisión de su vástago mientras conduce a más de 200 kilómetros por hora; una más que, como muchas en estos tiempos tan cambiantes, vio partir a su hija a una concentración de la que no ha vuelto más que esporádicas ocasiones para visitar a la familia, y otra que quiere que su hija se desenvuelva en el ring sacando jugo a sus cualidades boxísticas, gritando como la fanática número. ¡Si está allá es porque puede!

De allá parte el párrafo inicial. Que sean libres para actuar, que se desenvuelvan con sus habilidades competitivas; que sientan como mamás que solo quieren el bienestar y desarrollo de sus hijos, pero que en todos los casos, sean vistas y tratadas con respeto.

Calentura del juego

Astrid Canepa Cetina es silbante de ligas de fútbol, llegando a la Élite Municipal, y madre de una pequeña. Lo primero que dice es estar agradecida con su madre, Celia Cetina: “No le quito el mérito a mi madre porque gracias a ella, que me apoyó en todo momento, pude estabilizarme como ahora en el arbitraje, una profesión que igual demanda tiempo para los entrenamientos y acudir a los partidos los fines de semana, al principio no fue fácil pero mis ganas de salir adelante me llevaron a dar todo de mí para ir yendo paso a paso y llegar donde actualmente me encuentro en la Delegación de Árbitros de Yucatán” (participa en diversas ligas estatales y municipales). Me siento muy feliz y bendecida por la motivación más grande que es mi hija y el apoyo incondicional de mi madre”.

Aficionada al fútbol, jugadora durante muchos años, cuando tomó la decisión de ser silbante sabía que iba a toparse con mucho obstáculos, entre ellos que los hombres acepten que una mujer dirija un partido.

Y lo que piensen los aficionados, claro, que son los que a veces pesan mucho sobre los oficiales: “A Las mentadas ya me acostumbré, como dirían, solo es la calentura del partido”.

Machismo y conflictos

Silvia Chan Perera era una jovencita con muchas aspiraciones en el arbitraje del baloncesto cuando concibió a la que hoy es la luz de sus ojos, Samantha, quien, con 11 años, ya sigue sus pasos anotando partidos del deporte ráfaga. A veces, señala, muy complicado en esta disciplina que ha mostrado un carácter belicoso en su desarrollo. “Lo que más quiero es que pueda haber respeto hacia el trabajo que desempeñamos las mujeres. Todavía existe mucho machismo, los hombres ven malo que una mujer dirija un partido y, claro, que sigan manchando más esto con su forma de ser dentro y fuera de la duela”.

Pero camina tranquila porque, con los conocimientos adquiridos desde que está en el baloncesto, a los 11 años, ha aprendido y picado piedra. “Intenté tener mi carnet de FIBA, pero no se pudo. Ahora lo que quiero es seguir en este trabajo, preparándome siempre, actualizándome, desafiando a quienes creen que no puede haber mujeres árbitros y que mi hija pueda, si quiere, seguir este camino”, señala Silvia, contadora pública y ejecutiva de conocida firma bancaria nacional.

“En México somos pocas mujeres en los deportes y por falta de apoyo y no solo por los hombres, también hay mujeres que no entiendo porque en lugar de apoyar a una mujer también le ponen obstáculos”.

Del rancho al diamante

Ayer publicamos parte de la historia de Julissa Iriarte, quien debutó anoche mismo como umpire en la Liga Mexicana, apenas la segunda en cien años de este circuito. La joven sinaloense, quien es madre de una niña de seis años. Fue umpire porque su padre lo hizo y lo recuerda bien. La llevaban en bicicleta a los partidos y, cuando surgió la oportunidad, dejó de jugar sóftbol para tomar la carrera del umpireo. Y ayer fue ovacionada cuando arrancó la serie Olmecas-Leones en el Kukulcán. ¿Cómo compaginar todo, estando lejos de casas? Ella dice que “con voluntad de aprender y hacer una carrera positiva que pueda servir de ejemplo” a su pequeña hija.

Capacidad ante todo

Elena Isabel Flota López tiene la nada fácil encomienda de ser mamá del primer yucateco que pilotea en la Serie Nascar, una de las grandes categorías del automovilismo deportivo, Carlos Novelo Flota. Fue clave, sin embargo, un consenso familiar para que su hijo menor, con solo 18 años, pueda ser conductor en competencias. Y, sabedora de las capacidades de su hijo, cree que tiene la habilidad suficiente para afrontar los retos en la carretera a más de 200 kilómetros, sea en camioneta o en kart. Entonces, tras encomendarlo a Dios, le toca disfrutar la carrera.

“Me gusta y me hace feliz verlos realizar sus sueños (su hijo mayor es parte fundamental del tándem Novelo Flota), el nerviosismo cuando empiezan las carreras recorren todo mi cuerpo, y se lo encargo a Dios para que termine bien, que el auto responda al máximo para que vaya a toda velocidad, y que él esté concentrado para que sus reflejos estén al cien, pues esto se trata de velocidad, y conlleva un gran riesgo, que al principio se habló y se asumió en familia. Una gran emoción que no da en mí, un gran orgullo y satisfacción, eso es lo mínimo que puedo decir que siento”.

¡La que más grita!

Elia Salazar es madre de Jessi Basulto, conocida como la “Tanquecita”, cuyo hermano Dídier, “Tanquecito”, fue destacado peleador amateur. Tiene, por tanto, mucho cayo en esto de sentir y aprender a sufrir y pasarla al otro extremo, que es disfrutar.

“Nada más siento nervios antes de que suba al ring. Después del primer golpe, yo empiezo a gritar y a dirigir desde abajo como si fuera su entrenador. No siento nervios de que le peguen porque diario la presionó para entrenar y sé de su capacidad para pelear”.

Así se le ve siempre en los días de pelea. Una aficionada más que sabe de lo que su hija, quien peleó recientemente por el campeonato mundial, es capaz de hacer.

Sueños de todos

Teresa Amaro Estrella, madre de Adirem Tejeda Amaro, conocía las cualidades de su hija cuando fue llamada para un campamento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Lo que no imaginaba eran los alcances que tendría todo eso. “Fue muy difícil, más cuando es tu compañera, tu cómplice en aventuras, en las noches platicábamos nos dábamos las buenas noches y de la noche a la mañana ya no está. Sentí tristeza, nostalgia, lloré muchos días, pero sabía que ella tenía que cumplir su sueño que tanto anhelaba, por muchos, muchos años. Cuando le dieron la noticia que tenía que irse fue unos días antes de sus quince años, no lo asimilamos porque estaba en los preparativos de la fiesta, pero cuando todo regresó a la normalidad, es cuando ahora sí dije: se va una parte de mi corazón”.

“El día que la dejé en el CNAR regresé en taxi al aeropuerto y no dejé de llorar. Fue el vuelo más largo de mi vida. Pero le doy gracias a Dios que ella cumplió su sueño y que ahora ese que mis lágrimas y sacrificios valieron mucho la pena”.

Adirem está en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París en 2024. La ausencia sigue, pero el deseo, el sueño, crecen.

Lo que todas sienten, así lo dicen, es el orgullo de ser mamás y hacer algo que cause satisfacción, personal o de sus familias, contra viento y marea. Y eso es de todos los días, no solo el 10 de mayo.— Gaspar Silveira Malaver