Sueña con frenar al América

Andrés Sánchez, portero del Atlético de San Luis, tenía una cábala en el Tepatitlán. El jugador formado en el Pachuca utilizó unos guantes rotos durante seis partidos, los mismos que no perdió. El que ahora ocupa el lugar de Marcelo Barovero contra el América se olvida de las cábalas y “por el momento solo le rezó a mi mamá y papá”, dijo en una entrevista.

“Usaba unos guantes y no me estaba yendo bien. Los cambié y empecé con otros, con esos llevábamos cinco o seis partidos sin perder, entonces se me rompieron por el uso. Cuando los cambié, perdimos”, contó Andrés Sánchez, portero del Atlético de San Luis y que fue campeón esa temporada con el Tepatitlán en la Liga de Expansión.

¿Contra el América alguna cábala?

“Por ahora no, solo le rezo a mi mamá y papá, que fallecieron hace tiempo” y constantemente hace publicaciones o detalles para mantener vivo su recuerdo.

Sánchez salió del Pachuca y está acostumbrado a hacer posible lo que parece imposible, tal vez por eso se ilusiona con superar al segundo mejor equipo del Clausura 2023 en los cuartos de final, el América.

En los Tuzos, su alma mater, se lesionó y se fue a hacer camino desde “algo así como la quinta división” de España.

“Estaba en Pachuca y el torneo que me registran en primera división, cuando no daba la edad para la Sub-20, me lesioné. Me recuperé y tardé un tiempo, fue hasta más adelante que supe que no contaban conmigo. Salió una opción de ir a España, me comentaron que iba a ir de segundo, a la segunda B, pero fui a una que se llamaba preferencial que era como quinta división, no me quería quedar con la espinita. Fui subiendo hasta llegar a la segunda B, para agarrar ritmo después de la lesión y conseguimos el ascenso a la tercera”, recordó el arquero del Atlético de San Luis.

Regreso triunfal

Regresó a México con el Tepatitlán, equipo con el que fue campeón, y encontró el fin del periplo en el Apertura 2021, firmó con el Atlético de San Luis y jugó cuatro partidos en Liga MX.

“Sólo no falla el que no está ahí. Agradecido por volver a jugar en primera, no queda más que trabajar”, escribió en sus redes sociales.

En ascenso

En el Clausura 2023, Andrés Sánchez figuraba como el tercer portero, pero las circunstancias lo llevaron a ser titular contra León, que ganó el Atlético de San Luis en el repechaje, y ahora lo colocan de nuevo en la portería, contra América.

“Paso a paso”, es su último posteó en las redes sociales, a unas horas de enfrentar al América.— ESPN