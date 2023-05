Carlos Alcaraz, de regreso a la cima de la clasificación

Carlos Alcaraz regresó a la cima del tenis masculino y lo celebró con una victoria contundente en su debut ayer en el Abierto de Italia.

El prodigio español recuperó el número uno del mundo con tan solo saltar a la arcilla del Campo Centrale del Foro Itálico, imponiéndose por 6-4 y 6-1 ante su compatriota Albert Ramos-Viñolas.

Alcaraz desplazará a Novak Djokovic en lo más alto cuando los rankings se publiquen el 22 de mayo, garantizándose ser el máximo cabeza de serie del Abierto de Francia, que arrancará el 28 de este mes.

“Es algo alucinante que ni me lo imaginaba hace unos años atrás”, dijo Alcaraz en la entrevista a pie de cancha. “Estoy muy contento, pero ser el número uno o el dos no cambia nada. Me concentro en el torneo, en mi juego en cada partido. Trato de no pensar mucho en ello”.

En una jornada lluviosa, Alcaraz estuvo cerca de triplicar la cuenta de tiros ganadores de Ramos-Viñolas, 28-11.

“Me tocó jugar en condiciones que no fueron fáciles. La lluvia. La espera para jugar. No sabía si iba a jugar o no”, Alcaraz. “Estoy muy contento con mi nivel y poder estar en la próxima ronda”.

Después de sus títulos en Barcelona y Madrid, Alcaraz estiró a 12 su racha de victorias y quedó con marca de 20-1 en la superficie de arcilla este año.

En tanto, la colombiana Camila Osorio avanzó por primera vez a la cuarta ronda en un torneo WTA 1000 al vencer 6-4 y 6-4 a la francesa Caroline García, número cuatro del ranking.

Fue la primera victoria que logra Osorio ante una rival situada entre las cinco primeras del mundo.

Osorio sentenció el triunfo con un saque que García depositó en la red.

“Tiene un gran significado. Jugar contra ella es un privilegio y ganarle es totalmente increíble”, dijo Osorio, quien tuvo que sortear la fase previa para entrar al cuadro principal en Roma.

Por el pase a los cuartos de final, Osorio protagonizará un duelo inédito contra una rival sudamericana: la brasileña Beatriz Haddad Maia. La 12a. cabeza de serie derrotó 7-5 y 6-4 ante la polaca Magda Linette (17ma preclasificada).

El ruso Andrey Rublev (sexto cabeza de serie) venció 6- y 6-4 al eslovaco Alex Molcan. El inicio del encuentro se retrasó casi dos horas y también se interrumpió brevemente debido a la lluvia en el primer set.

El rival de Rublev en la tercera ronda será el español Alejandro Davidovich Fokina (27o. preclasificado), quien superó 6-0, y 7-6 (4) al argentino Guido Pella.

También, el croata Borna Coric (15o.) derrotó al brasileño Thiago Monteiro por 4-6, 7-6 (8) y 7-6 (5).—AP