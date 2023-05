Judge conecta dos cuadrangulares en victoria yanqui

Aaron Judge conectó un par de jonrones de dos carreras, Anthony Volpe encendió a los Yanquis al romper el récord de bases robadas consecutivas al inicio de su carrera de Joe DiMaggio y los Yanquis de Nueva York dieron la vuelta tras estar abajo por seis para vencer por 9-8 a las Rayas de Tampa Bay.

El as de las Rayas Shane McClanahan no pudo sostener la ventaja de 6-0 en el quinto episodio. Esto seis días después de que el as de los Yanquis Gerrit Cole desaprovechó que estaban arriba por 6-0 en la quinta entrada y perdieron por 8-7 en siete entradas también ante Tampa Bay.

En un duelo de abridores estelares, el cubano Yandy Díaz conectó el primer grand slam de su carrera en una quinta entrada de cinco carreras frente al cubano Néstor Cortés, el inicio de una racha en la que 22 de 37 bateadores alcanzaron base en dos 1/2 entradas.

Judge, que portó tacos rosas por el fin de semana del Día de las Madres, encontró su ritmo tras pasar un tiempo en la lista de lesionados con una dolencia en la cadera. Conectó sus primeros jonrones desde el 19 de abril y tuvo su 29o. juego con varios cuadrangulares.

EN BOSTON, Kenley Jansen dilapidó la ventaja en el noveno episodio por segundo día consecutivo, cuando un error del campocorto Kiké Hernández permitió que Nolan Gorman anotara la carrera de la ventaja de los Cardenales de San Luis, quienes superaron 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

Los Medias Rojas desperdiciaron una estupenda apertura de Chris Sale, quien cubrió ocho innings con pelota de una carrera, en su salida más larga desde 2019.

Nolan Arenado bateó un jonrón en solitario por San Luis, un día después de aportar cuatro indiscutibles, incluido un cuadrangular de dos vueltas.

EN OAKLAND, Jon Gray lanzó sin permitir hit hasta la séptima entrada y terminó cubriendo ocho innings en blanco, Nathaniel Lowe disparó un jonrón para extender a 12 juegos su racha con imparable, y los Rangers de Texas doblegaron 5-0 a los Atléticos.

El dominicano Ezequiel Durán consiguió también un cuadrangular, con el que produjo dos carreras en la novena entrada por los Rangers, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, quienes tienen una foja de 24-15, la mejor que han ostentado luego de 39 compromisos desde 2013, cuando se colocaron en 25-14.

EN MILWAUKEE, un elevado de sacrificio del novato Joey Wiemer, cuando había un out de la novena entrada, dio a los Cerveceros la victoria por 4-3 sobre los Reales de Kansas City.

Christian Yelich bateó dos jonrones por Milwaukee. El segundo empató el duelo 3-3 en el sexto inning ante Josh Taylor, quien relevó a Zack Greinke en el comienzo del capítulo.

EN CHICAGO, el cubano Luis Robert Jr. bateó un cuadrangular y empujó dos carreras por los Medias Blancas, para conducirlos a un triunfo de 3-1 sobre los Astros de Houston.

Tim Anderson y el cubano Yoán Moncada pegaron tres imparables cada uno por Chicago, que había perdido tres duelos en fila y cuatro de cinco. Dylan Cease resolvió seis innings en blanco.

EN CLEVELAND, Josh Naylor sacudió un cuadrangular de tres carreras para coronar la remontada asombrosa del equipo local en el octavo inning, y los Indios se impusieron 8-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Abajo por 6-2 y condenados aparentemente a otra derrota decepcionante, los Guardianes anotaron seis veces en el octavo episodio para lograr el triunfo inesperado en una campaña que parecía desmoronarse para los monarcas vigentes de la División Central de la Americana.

Andrés Giménez disparó también un jonrón en el octavo acto por Cleveland.