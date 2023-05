Piden al gobierno no 'colgarse la medalla' de histórico oro para México

El logro de la selección mexicana de natación artística, que consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo de Egipto, fue tendencia en redes sociales este domingo, pero no por ese hecho histórico sino por la felicitación del gobierno federal.

Si bien la felicitación del gobierno es algo normal en grandes hazañas deportivas, los usuarios no olvidaron que la Conade negó apoyo económico para la selección de natación artística.

De oro fue la histórica participación de la selección mexicana de natación artística en la copa del mundo de la especialidad en Egipto.



Nuestras atletas se alzaron con el primer lugar, por delante de las selecciones de Italia y Francia. ¡Enhorabuena! — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 14, 2023

Gana medalla de oro en natación el equipo mexicano que participó en la Copa del Mundo en Egipto. Felicidades! @SPRInforma https://t.co/1Xds3aKtw9 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2023

El gobierno federal negó apoyo a la selección de natación artística

La Conade, que encabeza Ana Gabriela Guevara, retiró becas, apoyos y sueldos a las seleccionadas, quienes se vieron en la necesidad de poner a la venta en redes sociales diversos artículos, como trajes de baño, para tener recursos.

Al llamado de apoyo respondieron los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, quienes ayudaron al equipo para que pudiera viajar a la Copa del Mundo en Egipto.

El régimen les negó apoyo económico…



Las chavas vendieron trajes de baño para cubrir parte de sus gastos…



Arturo @arturoelias las apoyó. BravouD83DuDC4FuD83CuDFFE



Hoy medalla de oro rutina técnica en Mundial celebrado en Egipto… felicidades chavas!



L@s del régimen ya se quieren colgar la… https://t.co/0tQYrcP0Ij — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) May 13, 2023

Ahora, los usuarios de redes no bajaron de hipócrita al gobierno federal al felicitar a las campeonas y le pidieron que "no se cuelgue" medallas que no le corresponden.

Críticas en redes al gobierno federal tras una felicitación

Entre los mensajes al gobierno se encuentran los siguientes:

¡Qué cinismo más cobarde! No les dieron un quinto. Ni uniformes tenían. Las patrocinó Carlos Slim, quien se hizo cargo de todos los gastos, y ahora este par de corruptos se quieren colgar la medalla. Las raterías de la traidora Guevara se pagarán. https://t.co/aABPyMQ65D — jorge berry (@jorgeberry) May 14, 2023

La 4T abandonó al deporte, mientras no sea el beisbol que tanto le gusta al presidente porque ahí sí derrocha.



El equipo de natación mexicano hizo proezas para asistir a Egipto y ganó la medalla de oro. Y ahora sin ninguna vergüenza, @jenarovillamil los felicita. pic.twitter.com/6UM1BfgfZk — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) May 13, 2023

México donó a Cuba ocho mil dispositivos móviles para realizar el censo de población y vivienda.



Pero negó proporcionar trajes de baño al equipo femenil mexicano de natación, quienes ganaron Medalla de Oro gracias al apoyo de un empresario.



Que no se les olvide. pic.twitter.com/sn0AUbYaQg — Emilio Gómez Islas (@egomezislas) May 14, 2023

— ¿Porqué Ana Gabriela Guevara, NO apoyo a selección Mexicana de natación artística?



— Pues... pic.twitter.com/TPn4h4Ogmp — La Abuela García®™ (@rthur013) May 14, 2023

Nunca se rindieron, vendieron trajes de baño y hoy son las campeonas de Natación Artistica de la Copa del Mundohttps://t.co/dnqA01zP7I pic.twitter.com/RjKKoEx8M3 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) May 14, 2023

A pesar del NULO apoyo del gobierno de morena porque para promover el deporte NO HAY DINERO… La Selección Mexicana de Natación Artística consigue el oro en la Copa Mundial de Egipto.



¡Orgullo de mexicanas! uD83DuDC9C pic.twitter.com/7FbmSI1JvZ — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) May 14, 2023

NO se cuelguen medallas que no les corresponden..



La selección tuvo que vender trajes de baño para sus gastos y pasajes y posteriormente el Sr. Carlos Slim las ayudó cuando se enteró por lo que estaban pasando..



Hipócritas M I S € R A B L € S..



uD83DuDC47 pic.twitter.com/1vFdYkVShL — Melissa ?? (@Melissa_Bely) May 14, 2023

Ana Guevara no las apoyó. El Gobierno 4T no las apoyó. Carlos Slim si las apoyó. Ellas mismas buscaron la manera. El mérito es de ellas, para nada de la 4T y menos de la nariz de Plátano Macho. Para nada tendria inconveniente si le cargan un porcentaje a mis recibos Telmex uD83DuDE0C?? pic.twitter.com/z1QX1nldux — Marlon Haffely Galarza p uD83EuDEC0 (@HaffelyGalarza3) May 14, 2023

No gracias a la 4T, CONADEy Ana Guevara, que ni un solo peso les dieron, todo lo tuvo que patrocinar Carlos Slim, bola de rateros. pic.twitter.com/K5rAhlZG9c — Max247 (@Max247dar) May 14, 2023