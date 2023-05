Santiago Giménez marcó gol y se coronó campeón con Feyenord en Holanda

Imposible que no se te pongan los pelos de punta viendo este vídeo uD83EuDD79



Santiago Giménez ovacionado por todo un estadio, amado por la afición del Feyenoord, ¡ORGULLO MEXICANO! uD83CuDDF2uD83CuDDFD



No se me metió nada en el ojo, si estoy llorando uD83DuDE2DuD83DuDE2Dpic.twitter.com/kmhc6a2yx7