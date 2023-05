Dos campeonatos a la mexicana

Dos mexicanos estaban a las puertas de un título en el fútbol europeo y terminaron por conseguirlo, ambos con gol incluido.

Santiago Giménez marcó el segundo en el triunfo 3-0 del Feyenoord sobre el Go Ahead Eagles, que certificó el campeonato en la Eredivisie de los Países Bajos.

Orbelín Pineda, por su parte, entró de cambio e hizo el tercer tanto en la victoria 4-0 del AEK de Atenas sobre el Volos en el último partido de la Superliga griega.

“Es un sueño ser campeón. Cuando llegué y vi el día a día donde todos mis compañeros daban el máximo y les veía con esa hambre de querer ganar. Toda la gloria a Cristo porque sinceramente él estuvo en las peores, fue quien me sanó y salvó. Hoy estamos aquí celebrando su gloria porque al final de cuentas él es todo para mí”, comentó en entrevista con TUDN el delantero mexicano, quien se quedó fuera a última hora de la Copa del Mundo.

Giménez, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de todas las personas que estuvieron en sus peores momentos, asegurando que todo lo vivido fue bueno y le dejó aprendizajes.

“Estos son los momentos más hermosos de la vida porque te pones a ver todo lo que has atravesado, quienes estuvieron, toda la familia y cómo desde el principio me apoyaron. Estos momentos es cuando vas para atrás y recuerdas que todo eso y al final sabes que no fue algo malo, fue algo bueno y todo es aprendizaje”, finalizó el apodado “Bebote”.

Christian “Chaco” Giménez, papá de Santiago, estuvo presente en el estadio para ver la coronación de su hijo en su primer temporada en el balompié europeo.

La imagen del exjugador de Pachuca y Cruz Azul llorando en las gradas, de inmediato se hizo viral y recibió comentarios de felicitaciones, por ayudar a su hijo a disfrutar su experiencia en el balompié europeo.

Ya campeón, se espera que Giménez se enfoque ahora en buscar el título de goleo de la Eredivisie. Con 15 anotaciones, el mexicano está a dos del líder, Anastasios Douvikas, del Utrecht.

Golazo y campeonato

Orbelín Pineda a lo largo del campeonato se convirtió en un referente en el ataque del equipo que dirige Matías Almeyda, y en el partido decisivo no decepcionó.

Pineda se encargó de concretar el 3-0 en el marcador al minuto 59 y fue un golazo. De esta manera, Orbelín Pineda junto a Steven Zuber, Mijat Gacinovic y Damian Szymanski consiguieron darle el título de campeón al AEK de Atenas.

Significa el primer campeonato para Orbelín Pineda en el futbol de Europa. Números de Orbelín Pineda en el AEK de Atenas Orbelín Pineda vivió una gran temporada con el AEK de Atenas que cerró con el campeonato. 35 partidos jugados 9 goles 5 tarjetas amarillas 2,516 minutos disputados.

Ahora mismo no hay certeza de que Orbelín se mantenga en Atenas, pues pertenece todavía al Celta de Vigo de la Liga española, que podría utilizarlo para vender o, si así lo deciden, darle otra oportunidad para destacar con ellos.— EL UNIVERSAL