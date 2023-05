Tigres evita una humillación: 3 a 1

Un gol del delantero Sebastián Córdova en el segundo tiempo rompió el empate parcial en la serie y Tigres, pese a perder 3-1 con Toluca, se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2023 con un marcador global de 5-4.

El delantero Iván López remeció las redes a los 24 y 53 minutos y Marcel Ruiz agregó un tanto a los 45 para poner arriba a los Diablos Rojos. Pero Córdova convirtió el tanto decisivo a los 71 luego de un pase del francés Andre Pierre Gignac.

Tigres, el equipo más dominante en México al ganar cinco títulos de liga durante la década pasada, vuelve a una semifinal. Cayeron ante el eventual campeón Atlas en esa instancia del Clausura del 2022.

El equipo universitario logró el pasaje a las semifinales con su tercer entrenador en el semestre. El argentino Diego Cocca comenzó el Clausura, pero dejó al equipo para tomar las riendas de la selección de México. Marco Antonio Ruiz tomó el control, pero fue cesado luego de perder en casa ante Mazatlán por la 14ta fecha y su lugar fue ocupado por el uruguayo Robert Dante Siboldi.

Toluca buscaba acceder a las semifinales por segundo torneo consecutivo. En el Apertura pasado alcanzó la final, pero perdió ante los Tuzos de Pachuca.

Los Diablos Rojos se adelantaron a los 24 cuando López tomó una pelota en las afueras del área y en medio de dos jugadores sacó un tiro suave y colocado que pasó por encima del arquero argentino Nahuel Guzmán.

El segundo tanto de Toluca cayó sobre el final del primer tiempo. Ruiz apareció en el corazón del área para cabecear un centro del paraguayo Carlos González.

Toluca empató el marcador global cuando López tomó una pelota por derecha, entró al área y convirtió con un tiro rasante al poste derecho.

Tigres, que había llegado poco, logró el tanto que sentenció la eliminatoria tras otra intervención de Gignac. El astro francés mandó un centro al área que Córdova remató al fondo.

Ambriz, el responsable

Tras la derrota, Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos, reconoció que la llave no la perdieron en el “Nemesio Díez”, sino en el partido de ida, asumiendo así la responsabilidad de la eliminación.

“No creo que lo hayamos perdido hoy [ayer], perdimos el partido pasado, recibiendo tantos goles”, dijo “Nacho” en rueda de prensa tras el partido jugado ayer al medio día.

El experimentado técnico reiteró que lo que pase con su equipo es su responsabilidad: “Nunca tuve la posibilidad de corregirlo de otra manera. Siempre he aceptado mi responsabilidad y el responsable máximo soy yo, yo decido cómo juega el equipo. Me encanta que mis equipos salgan jugando, que salgan a proponer una idea futbolística. Los muchachos me han ayudado, pero quedamos a deber”.