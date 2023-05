AndrÃ©s Guardado hace oficial su salida de la SelecciÃ³n Mexicana (FOTO)

Andrés Guardado compartió en redes sociales un video para compartir que hace oficial su retiro de la Selección Mexicana. El anuncio ya lo había hecho desde hace unos meses pero ahora ya lo ha confirmado.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito! …. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!", escribió el "Principito" en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Andrés Guardado?

Durante los últimos 20 años, uno de los futbolistas mexicanos más destacados, tanto en el plano nacional como internacional, es Andrés Guardado. A pesar de su edad (36), el canterano de Atlas continúa jugando al máximo nivel en el futbol del viejo continente, donde está cerca de cumplir 16 años.

El Principito es una leyenda en activo que ha logrado escribir su nombre con letras de oro en los anales de la historia de la Selección Mexicana.

Recientemente, superó la marca de Claudio Suárez de ser el jugador con más partidos disputados vistiendo la camiseta del Tricolor. Además, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ingresó a la selecta lista de ocho futbolistas que han participado en cinco Mundiales.

Andrés Guardado inició su trayectoria como profesional en el lejano 2005 con la camiseta de los Rojinegros del Atlas.