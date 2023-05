Así fue como reportero de ESPN insultó a la novia de Santiago Giménez: Vídeo

HOLANDA.— Santiago Giménez, este pasado domingo 14 de mayo se coronó campeón de la Eredivisie luego de vencer al Go Head Eagles tras los goles del Szymanski, Alireza Jahanbakhsh y por supuesto, el propio 'Santi', como era de imaginarse, a la celebración en el estadio conocido como De Kuip, se unió su novia y prometida, Fernanda Serrano.

Sin embargo, la pareja sentimental del también apodado el 'Bebote' vivió un incómodo momento, pues un reportero de ESPN la llamó "estúpida", pero a qué se debió este insulto...

¿Reportero de ESPN realmente le dijo ''estúpida'' a novia de 'Santi' Giménez en plena transmisión en vivo?

Aprovechando la presencia de Fernanda Serrano en el estadio de Rotterdam el también periodista de ESPN le pidió a la prometida de 'Santi' que hablara sobre el día que estuvo en Asterdam Arena (casa del Ajax) para ver a su novio, pese a que los aficionados del Feyenoord tienen prohibido ingresar a ese estadio (dada la rivalidad de los equipos).

Fernanda Serrano, novia de @Santigim9 , tuvo que llegar en bici al partido del Feyenoord uD83EuDD23



Por poco se nos cae de la bici v: pic.twitter.com/KBsdTbPFaD — Adm MX (@GearsCGO10) May 14, 2023

Fue así como la joven habló sobre lo sucedido y afirmó que dimensionó la gravedad del asunto hasta que regresó a casa.

"Yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo: ‘¿estás segura? Está prohibido’, yo le respondí: ‘sólo necesito un boleto’ y él contestó ‘está bien’. Fue loco, pero no sabía que tan importante fue hasta que regresé porque la gente me preguntaba: ‘¿ya estás en casa?, ¿estás bien?", explicó la novia del mexicano.

Sin embargo, nadie imaginó que en plena entrevista el reportero de ESPN se mostraría grosero cuando le cuestionó a la también influencer sobre la vez que ésta acudió al estadio del Ajax con la playera del Feyenoord.

"¿Eres estúpida?", dijo el reportero del famoso canal. Y aunque Fernanda se mostró sorprendida con la pregunta, optó por tomársela con humor y se carcajeó ante el cuestionamiento; la novia del 'Bebote' siguió relatando aquel día: "Yo llegué y me di cuenta que no podría estar así (con la playera del Feyenoord) y me puse mi chamarra", agregó la joven.

La frescura, la espontaneidad y la transmisión genuina de emociones por parte de Fernanda Serrano, la novia de ‘Santi’ Giménez, anotan gol ante la pregunta “¿eres estúpida?”, que le hiciera un periodista de #ESPN. ????uD83CuDF99? #Vocería #Storytelling #Emociones #Futbol #Deportes pic.twitter.com/nFbQ1P6bM7 — Ana Paula Ugalde (@anapaugalde) May 16, 2023

De igual forma, Fernanda recordó que tuvo que aguantar un festejo, porque en aquel partido Santiago Giménez anotó, pero por obvias razones no pudo gritar el gol.

"Fue muy gracioso porque apenas me senté y Santi anotó, fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar, fue un momento difícil... pero estuvo increíble y divertido", concluyó Fernanda Serrano.

