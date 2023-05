¿Necesaria la expansión?

La Liga Mexicana va que vuela para expandirse en la siguiente temporada. Los Conspiradores de Querétaro ya están construyendo su parque de pelota; en Chihuahua tienen el suyo listo.

Pero con lo vivido en las primeras series de este año queda de manifiesto que tal vez la expansión, deportiva y financieramente hablando, no es lo urgente para la Liga Mexicana. Prudente, incluso, puede resultar la reducción de equipos, dado lo que en estadísticas se ve.

Equipos como Leones, Tijuana, Sultanes, por mencionar a los principales, están metiendo gran número de aficionados a sus parques de pelota. No puede decirse lo mismo con plazas como las de Campeche, Guadalajara, Oaxaca, Durango y Aguascalientes. Hay diferencias abismales entre unos y otros.

Cifras presentadas por conocedores como Roberto Espinoza en beisbolpuro.com informan que, en la serie ante los Sultanes de Monterrey, los Piratas metieron esta cantidad de aficionados: juego uno, 835; juego dos, 1,045, y juego tres, 652. Luego llegó la serie de inauguración oficial del remozado “Nelson Barrera Romellón” y para el primer choque contra los Leones, su asistencia reportada fue de 4,115 personas (97 por ciento del 4,256 del nuevo aforo), y para el segundo, 2,490, con todo que era sábado y jugaban allá los campeones, equipo de harta rivalidad con los campechanos. Los Sultanes, puede decirse, son de los equipos de más abolengo y mejor nivel competitivo actualmente, y tampoco fueron atractivo para los aficionados.

Pero Guadalajara tiene en promedio 1,936 personas de asistencia el Estadio Panamericano de Zapopan; Oaxaca, 2,040 en el “Eduardo Vasconcelos”; Durango 1,086 al “Francisco Villa”, y Aguascalientes mete 2,210 al “Romo Chávez”.

Es decir, más de la cuarta parte de los equipos tienen asistencias sumamente bajas. Fernando Ballesteros, de purobeisbol.com, es quien presenta el dato previo, haciendo mención sobre las dudas que puede generar ese promedio de público en los estadios: ¿nivel de juego? ¿problemas económicos?

Como sea, debe de ser una situación que obligue al análisis a fondo. Siempre que hay una expansión se tiene que dar cabida a jugadores de menor calidad por necesidad. Se hizo la crítica cuando la Liga creció de 16 a 18 clubes, pero, como ya se ha mencionado, llegar a 20 equipos para 2024 sería hacer explotar esta bomba.

Y si revisan los números de lo deportivo en equipos y jugadores, pueden sacarse conclusiones que obliguen a realizar el análisis. Están orillando a tener, como en la Liga MX de fútbol, equipos que sean comparsa, aunque en lo estricto, en el soccer sí meten gente.

Monclova sigue…

Los Acereros de Monclova no dejan de sacudir su róster en la necesidad urgente de dejar el sótano del Norte, que comparte con los Mariachis de Guadalajara (marca de 9-12). Ayer se desprendieron de dos de sus ex “Big Leaguers”: uno, el cañonero dominicano Yermín Mercedes, quien llegó con bombo y platillo. Pero “Yerminator” apenas pudo compilar .236 de porcentaje, con dos jonrones y ocho producidas en 20 partidos. Otro, el receptor venezolano Wilson Ramos, quien pese al cartel, no pasó del .200, sin cuadrangulares, con tres impulsadas en 40 turnos (12 juegos). Además, de 16 corredores que se fueron al robo con él detrás del plato, ninguno fue puesto fuera.

No han esperado nada los Acereros en sus importados, sin que valga el hecho de que llegan con etiqueta de refuerzos grandes.

¿Y los Leones de Yucatán? ¿Van a mover sus piezas?

Anunciaron con bombo y platillo la semana pasada que llegaron dos ex de Grandes Ligas: el infielder dominicano Robel García, quien jugó con los Astros de Houston en MLB, y en la Liga de Corea. Robel, ya en acción, entró al róster de los Leones sin baja alguna, pues les faltaba un importado para completar su cuota. Igual llegó el relevista Fernando Rodney, quien tomó el sitio dejado por Michael Feliz, quien firmó contrato de Ligas Menores con los Yanquis. Rodney está entre los históricos en salvamentos entre latinos en las Ligas Mayores.

La diferencia entre los Acereros y los Leones es la paciencia. Monclova no se tentó el corazón para mover sus piezas; Yucatán sí. Casos, por ejemplo, de Cristian Adames, quien, tras 20 partidos jugados, batea para .186, con un jonrón y siete producidas. Claro que lo que se quiere es que los melenudos ganen y Adames batee para corresponder al apodo con que es anunciado una y otra vez como “La Bujía” en el sonido local y los boletines. Los números nunca mienten. Ojalá el dominicano explote, es lo que todos esperamos.

Los mejores

Con los Leones los que están arriba, en estadísticas, son José “Cafecito” Martínez, quien anoche lideraba el departamento de jonrones, con ocho, además de presentar porcentaje de .338 y 23 impulsadas. Sobresalen Norberto Obeso, quien batea para .373, y Yadir Drake, con .363, con dos bambinazos y 13 impulsadas.

Tras 21 partidos, Víctor Mendoza está en plan grande. El primera base de los Sultanes, conocido como “La Chule, es líder de bateo, con .421, y de impulsadas, con 29, Es mexicano y cero ruido: solo jugar y producir.

En el pitcheo, los Olmecas de Tabasco están dando de qué hablar. Y por algo están en la cima de la Zona Sur. Braulio Torres-Pérez es el primero en victorias, con cuatro; Luis Escobar encabeza la tabla de efectividad, con 1.50, y Fernando Salas la de salvamentos, con 10. Solo Ariel Miranda (Saraperos de Saltillo) no es olmeca entre los principales líderes desde la loma, con 36 ponches.— Gaspar Silveira Malaver