MÉXICO.— Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez sorprendieron al revelar que debido a la fuerte crisis por la que está atravesando la natación mexicana han pensado en subastar la presea de bronce que obtuvieron en Tokio 2020.

Las medallistas olímpicas son otras atletas de esta disciplina que se han visto obligadas a buscar alternativas para recaudar fondos y así poder asistir a competencias internacionales y buscar el boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez revelan que podrían vender su medalla de Tokio 2020 por falta de apoyo

En entrevista, Alejandra Orozco reveló que no han recibido dinero de la Conade, por lo que han tenido que buscar recursos para seguir con su preparación.

"Estamos teniendo una situación un poco agridulce, hemos estado en un proceso de incertidumbre. Ya está en un punto muy fuerte que es un juego cruzado y no salimos exentas", comentó a la periodista Azucena Uresti.

Asimismo, las clavadistas quienes se colgaron la medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados, se sinceraron al mencionar que no quieren vender su medalla, pero debido a la falta de apoyo estarían considerando esto como su última opción.

"Pasó por nuestra mente ver qué se puede hacer; lo platicamos, lo analizamos, y por ahí salió la idea de subastar nuestra medalla olímpica... sería el último recurso y esperamos no llegar a ello", reconoció Gabriela Agúndez en entrevista para TUDN.

La nadadora también reveló que desde enero dejaron de recibir dinero de la beca que tenían, al igual que como ha sucedido con la mayoría de los atletas pertenecientes a disciplinas acuáticas, quienes no perciben este apoyo al que tenían derecho.

Y es que de acuerdo con Alejandra Orozco, la Conade decidió retirárselas a causa de no respaldar a Kiril Todorov, el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, hoy vinculado a proceso por peculado.

"Por ser medallistas olímpicos no estamos exentos; primero hubo estos recortes, estos cambios. Desde enero dejamos de recibir una beca... No nos han llegado (apoyos por parte de Conade), ahorita estamos tomando responsabilidades que no nos corresponderían, pero estamos tocando puertas en busca de recursos para poder pasar por todos los ciclos necesarios para llegar a los Juegos Olímpicos", explicó la atleta.

"Estamos en una incertidumbre porque tenemos muy pronto un Campeonato Mundial y todavía hay incertidumbre en cuanto a recursos para viajar", agregó la medallista.

Cabe destacar que hace un par de semanas, las clavadistas obtuvo su boleto para el Campeonato Mundial, que se llevará al cabo en Fukuoka, Japón, del 14 al 30 de julio. Ahí participarán en la prueba de 10 metros sincronizados; competencia que es de suma importancia, pues otorgará boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

