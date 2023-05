Gamero, listo para ruedos europeos

Emiliano Gamero cerró en escenarios yucatecos, entre pista y playa, su preparación para emprender el viaje la próxima semana para su cuarta temporada europea.

El caballista mexicano partirá plazas en Portugal, España y Francia, con la firme intención de demostrar que en México tiene importantes toreros y pueden hacer las cosas bien.

“Emprender mi cuarta temporada en Europa me pone muy contento. Y será la mejor de todas las que he tenido, voy a demostrar lo que he crecido como rejoneador”, dijo el centauro ayer, en una charla con medios locales sobre sus futuras actividades.

Gamero, nacido en Ciudad de México, expresó que siente haber sido “adoptado” por la afición y la gente de Yucatán, destacando que gran parte de su carrera lo ha hecho en la Península, además de que vive desde hace muchos años en Mérida, donde nació su hija Macarena.

“Este fin de semana cerré con broche de hora mi campaña mexicana, toree en Seybaplaya y corté dos orejas, ahora viajaré la próxima semana para comenzar un gran año en Europa”, señaló el caballista.

“Viene una temporada que será histórica porque estamos en pláticas para presentarnos en cosos de primer nivel, estamos cerca de uno de los más grandes de España. Más adelante, cuando se amarre, vamos a dar el nombre de la plaza grande en que estaremos”.

Informó Gamero que ya tiene amarrado 25 corridas en Europa, de los cuatro los que tenga en tierras lusitanas serán en plazas de primera y en la zona ibérica en cosos de segunda.

Comentó que en 2022 estuvo en la catedral del rejoneo, la famosa Campo Pequeño de Lisboa, Portugal. “Fue una gran tarde la que viví allí y en total toree 18 corridas en Portugal”.

Acostumbrado a vestir el traje charro en sus apariciones en los ruedos, ha llevado ese atractivo a sus caballos, que van igual con armado a la charra. Lo muestra igual en un nuevo proyecto digital denominado “Emiliano Gamero Life”, en el que comparte sus experiencias en Youtube.

“Es un nivel tremendo el que se vive allá, y yo les doy un toreo distinto, en Yucatán aprendí mucho de lo que es mi tauromaquia y lo pongo en demostración, lo haré con una estupenda cuadra que tengo ahí, la cual es de 12 caballos”.— GASPAR SILVEIRA