La hegemonía de Tigres sobre Rayados en el Volcán

CIUDAD DE MÉXICO.- Ganar el primer partido de una serie de Liguilla siempre es importante, sobre todo si eres local, y aún más, si se trata de un Clásico.

En este caso, para la ida de las semifinales del Clausura 2023, los Tigres apuestan por mantener la hegemonía que tienen sobre su eterno rival jugando como locales. En la previa del Clásico Regio de temporada regular, que ganó Rayados por 1-0 en el Estadio Universitario con gol del mediocampista mexicano Luis Romo, el máximo goleador de La Pandilla, Rogelio Funes Mori, aseguró que iban a ganar ya que "el Volcán no pesa"; sin embargo, eso no es cierto, al menos no es lo que dicen las estadísticas.

Desde el regreso de Tigres a la Primera División en 1997, se han enfrentado 32 veces en la casa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los felinos ganaron 17 clásicos, empataron nueve, y los albiazules conquistaron los seis restantes.

De hecho, la edición 129 de temporada regular que ganó el Monterrey, fue apenas la segunda victoria en siete años para la institución hoy dirigida por Víctor Manuel Vucetich.

Resultados en casa de Tigres: - Semifinales Clausura 2023: 1-4 ganó Rayados - Semifinales Apertura 2005: 1-0 ganó Tigres - Cuartos de Final Clausura 2013: 1-1 empate - Cuartos de Final Clausura 2016: 1-3 ganó Rayados - Cuartos de Final Clausura 2017: 4-1 ganó Tigres - Final Apertura 2017: 1-1 empate - Semifinales Clausura 2019: 1-0 ganó Tigres.