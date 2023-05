Joselito El Gallo, in memóriam; plaza demolida

Amigos aficionados…

Dos puntos para mencionar en esta ocasión: uno para recordar que la vida está en juego todos los días delante del toro, y otro para señalar que a veces los ciclos se cierran aunque nos duelan.

Uno: José Gómez Ortega, “Gallito” o “Joselito El Gallo”, murió por las astas de un toro el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina, siendo tal vez el más grande de esa y de todas las épocas. Lo mató “Bailaor”, que, dicen, ni era toro en cuestiones de edad y peso, pero la cornada que le infligió acabó con toda una figura y abrió paso a la leyenda. Nadie lo creía porque era un maestro a pesar de su corta edad, todo un genio, así que era imposible pensar que esto sucediera. Cita “ABC” de España esta frase de Gregorio Corrochano: “Yo le he visto muerto, le he visto y no lo creo”...

Se recuerda al “rey de los toreros” cada 16 de mayo, como siempre viven en los corazones los diestros caídos por astas de toro. También cuando alguno de los adoradores del arte de Cúchares es herido, como ha pasado en Aguascalientes, como en Sevila y Madrid.

Lo otro, es que causó mucha pena ver en días pasados la demolición de una plaza de toros, la “Eduardo Funtanet” de Mazatlán, un referente taurino en esa región, donde los festejos taurinos escasean. Con aforo para ocho mil espectadores, abrió sus puertas en abril de 1938, llevando a su arena a conocidas figuras de a pie y a caballo, pero cederá sus tierras a la edificación del World Trade Center. De acuerdo con publicaciones en internet, será un proyecto innovador. Este párrafo se tomó del portal “Los Noticieristas.com”: “De acuerdo a Grupo Arhe, en dicha zona pretenden construir el denominado World Trade Center, es de usos mixtos ‘Vertical City’, lo que vendrá a detonar otro tipo de negocios en el puerto e invirtiendo más de 200 millones de dólares”. Grupo Arhe es de los hermanos Erick y Juan José Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, equipo que verá remozar pronto el Parque Kukulcán.

Así las cosas… Para recordar siempre al primer “Joselito”, emblema eterno de la fiesta de los toros, y para despedir a un referente taurino allá por el Pacífico mexicano. Las dos duelen, más una que otra.