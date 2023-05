Joven deportista no toma a mal frases ofensivas de Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Jéssica Sobrino, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, respondió a las recientes declaraciones de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien se mostró despreocupada por el esfuerzo extra que hacen los atletas ante la falta de becas.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, dijo Ana Gabriela, ante lo cual Jéssica ve el lado positivo.

“La verdad no es ofensa, nosotros, si es necesario, venderemos otras cosas, todo suma, si Avon y Tupperware se quieren sumar a nuestra causa, estaremos muy contentas”, declaró.

“Lo que menos buscamos son problemas, comenzamos a vender trajes de baño para solventar los gastos de nuestras competencias, no para molestar a alguien”, compartió la atleta de 28 años.

Ana Guevara también llamó “deudoras” a quienes forman parte de la Selección Mexicana de Natación Artística al asegurar que “son 40 millones de pesos que se les han dado, becas, entrenadores, tienen todos los apoyos como comer, dormir, vivir y atenderse en el CNAR”.

Jessica dijo que desconoce los gastos como para llegar a esa cifra, porque para competencias, no ha sido dicha cantidad. “La verdad no sabemos a qué se refiera, los 40 millones no sabemos si se refiera a toda nuestra carrera deportiva, yo llevo viviendo ahí (en el CNAR) desde los 12 años, entonces seguramente se ha hecho un gasto significativo en mí por ejemplo”, dijo.

Jéssica considera que si la Conade ha gastado en su carrera deportiva, ella ha respondido en la piscina. “Tengo seis medallas de oro en Juegos Centroamericanos, dos medallas de plata en Juegos Panamericanos y otras competencias, me considero una buena inversión”, puntualizó.

Ana Gabriela también criticó a Paola Longoria al asegurar que la raquetbolista, una de las mejores del mundo, tampoco puede recibir recursos públicos, debido a no haber comprobado gastos de hace algunos años.

“Paola Longoria también es deudora, no puede recibir apoyo”, afirmó.