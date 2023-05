La vez que Ana Gabriela Guevara se quejó por falta de apoyo y se retiró del deporte

CIUDAD DE MÉXICO.- Como atleta, Ana Gabriela Guevara Espinoza es una de las mejores en la historia del deporte olímpico mexicano. En su momento, no solo era exitosa en su disciplina, también alzaba la voz contra los encargados de impulsar el deporte y apoyar a los atletas mexicanos, incluso aseguró no involucrarse con la CONADE, organismo que hoy preside.

En 2003, Guevara conquistó el Mundial de Atletismo en París y, en su regreso a México, sostuvo una reunión con empresarios, a los cuales les iba a dejar un mensaje bien claro.

"Quiero ver la cara de todos ellos cuando sepa que les voy a pedir apoyo (económico) y que sepan la verdad de las cosas, que se den cuenta que detrás de una medalla mundialista no hay un trabajo especial ni dedicado. Creen que tengo un séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisiatras, y no es así. Es algo que quiero que vean (políticos y empresarios), les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así (mejorar en lo económico) o no pueden ser, así de simple" declaró en su momento Ana Gabriela según Proceso en una entrevista en la cual también apunta contra la CONADE.

"Nos hemos encontrado con este tipo de detalles, y lo más desagradable de todo es toparse con deportistas frustrados cuando llegas a empresas bien establecidas y con tanto renombre, porque uno piensa que todo será más fácil al creer que ya viví lo más difícil del deporte y no voy a encontrarme a la CONADE, el COM o a la Federación, y que por fin ya no habrá tanta burocracia en papeleo, pero justo cuando piensas que será más accesible con las empresas te puedes estrellar, porque te hacen lo mismo" agregó.

En esa mítica reunión, Guevara fue cuestionada sobre la posibilidad de asumir un cargo dentro de la Comisión del Deporte en un futuro, a lo que respondió categóricamente que no, ya que consideraba que podía aportar mucho más desde otro lado.

"No me interesa un cargo en la Comisión del Deporte (CONADE) ni en el Comité Olímpico (Mexicano). Puedo hacer cosas de mayor importancia y provecho para el deporte y la juventud en general fuera de esos organismos que dentro de ellos", declaró Guevara.

Ana Guevara, su retiro y una queja contra Carlos Hermosillo

Ana Guevara también tuvo reclamos contra Carlos Hermosillo, exfutbolista que estuvo al mando de la Conade en el periodo 2006-2009.

Ana Guevara se fue en contra de la Federación después de que en el Campeonato Mundial de Osaka 2007 no tuvieron ningún apoyo de la Asociación Civil, e incluso que había un mal manejo de los recursos económicos ya que la FMA recibía recurso de la ahora World Athleticspara utilizarlos en los deportistas, pero ese presupuesto se los quedaba el titular Mariano Lara ya que utilizaba el recurso de Conade.

Después del Mundial donde quedó en cuarto lugar en los 400 metros planos, Ana envió una carta a Carlos Hermosillo para que tomara cartas en el asunto y poco después amenazó en no asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, si no había cambios en la FMA.

Finalmente el 18 de enero del 2008, Ana Guevara anunció su retiro y lo hizo arremetiendo en contra de Carlos Hermosillo.

"Me voy porque estoy asqueada del sistema y no como dicen por ahí, que no he recibido apoyos. Me voy por fallas en el sistema, pues es una lástima que con las pruebas que hay en contra de la FMA, su presidente siga al frente del organismo", apuntó.



Finalmente, "la vida da muchas vueltas" como dicen por ahí, y Ana Gabriela terminó en el lugar que tanto criticó cuando le tocó a ella ser atleta y necesitar ayuda.

Hoy, como figura política del deporte mexicano, enfrenta las quejas y exigencias de los atletas de deportes acuáticos que la acusan de hacer lo mismo de lo que Guevara se quejaba hace años.