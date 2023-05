Serie para los Yanquis

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y los Yanquis de Nueva York consiguieron su undécimo triunfo en 16 partidos al derrotar 4-2 a los Azulejos de Toronto.

El cubano Néstor Cortés (4-2), que permitió dos anotaciones y cinco indiscutibles en poco más de seis entradas, rompió su racha de cuatro aperturas sin victoria. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

Anthony Volpe también disparó un cuadrangular para la causa de los Yanquis, que ganaron tres de cuatro partidos a Toronto. El torpedero novato puso la pizarra 4-2 con un vuelacercas solitario contra Nate Pearson en el noveno episodio en lo que fue su séptimo bambinazo de la temporada.

Los Yanquis suman 33 jonrones en 17 cotejos solo en este mes.

Ryan Weber trabajó un inning y el dominicano Albert Abreu resolvió el octavo, en tanto que Ron Marinaccio logró el primer salvamento de su carrera.

EN CHICAGO, Cam Gallagher conectó un imparable remolcador en una séptima entrada en que los Guardianes de Cleveland anotaron dos carreras para imponerse ante Dylan Cease y los Medias Blancas, por 3-1.

El venezolano Gabriel Arias jonroneó por los Guardianes, quienes rescataron el último juego de los tres en esta serie. Nick Sandlin (2-1) obtuvo la victoria, y el dominicano Emmanuel Clase se encargó de la novena para su 15o. salvamento.

Los Guardianes mantuvieron la ventaja desde el séptimo tramo. Con un out y con corredores en segunda y tercera, Brayan Rocchio dio un roletazo que el campocorto Tim Anderson no pudo controlar, dándose un error. Rocchio fue acreditado con su primera impulsada en las Grandes Ligas cuando Will Brennan corrió hacia el plato para poner el juego 2-1.

Gallagher remolcó a Arias conectando sencillo al jardín izquierdo ante el dominicano Gregory Santos. Previo al hit de Gallagher, los receptores de Cleveland llevaban 44 turnos sin imparables con 26 ponches en mayo.

EN BALTIMORE, Shohei Ohtani sacudió un cuadrangular en el primer episodio y añadió un sencillo al cuadro que rompió el empate en el octavo, mientras que Hunter Renfroe hizo una formidable jugada defensiva en el noveno para ayudar a que los Angelinos de Los Ángeles se aferraran a una victoria por 6-5 ante los Orioles.

Mike Trout también aportó un vuelacerca —su décimo de la campaña— para los Angelinos.

EN NUEVA YORK, Pete Alonso descargó otro jonrón y los Mets doblegaron 3-2 a las Rayas de Tampa Bay para enlazar victorias por primera vez en un mes.

Con el juego empatado 2-2, Tommy Pham bateó un rodado saltarín hacia la tercera base con un out en el sexto inning, remolcando a Jeff McNeil ante Zack Littell (0-1).— AP