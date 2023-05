Didi Gregorius, algodonero

Didi Gregorius a la Liga Mexicana de Béisbol y los Leones de Yucatán tendrán casa remozada.

“San Lunes” tuvo notas interesantes para la pelota mexicana de verano, en un día que generalmente sirve para viajar, hacer reflexiones y movimientos de peloteros. Así es tradicionalmente en la Liga Mexicana (salvo por un juego que programa la LMB en este día).

En cuanto al juego, los Algodoneros del Unión Laguna dieron la campanada con el anuncio de que Didi Gregorius llegará a sus filas. El nativo de Antillas Holandesas fue uno de los mejores en su posición con los Yanquis (llegó para suplir a Derek Jeter), aunque inexplicablemente, sobre todo porque hacía todo, desde fildear, batear, correr y era de buena imagen, los Mulos no lo retuvieron y se fue a los Filis, donde se vino para abajo.

Once campañas jugó Gregorius en MLB y siempre fue reconocida su valía, en las paradas cortas y con el nate. Tiene 33 años y no hay duda que, si está sano, podría ser uno de los hombres a seguir en la Mexicana. Muchos peloteros ya probaron que venir a LMB no es propiamente a cosechar dólares sin brillar. La lista es larga.

Se asienta el pitcheo

La Liga, por cierto, comenzó a dejar ver la realidad a varios clubes, entre ellos los Leones, que de arrancar echando tiros ante León (barrida) y ganar el primero de la serie ante Oaxaca en casa, hilvanaron cinco derrotas, dos ante los Guerreros en Mérida y las tres frente a los Pericos en la Angelópolis.

¿Qué está pasando? El pitcheo manda, no hay duda de ello. Los de la vieja guardia siempre señalan que desde la loma es donde se ganan la mayoría de los partidos. Y si los lanzadores están bien, donde sea pueden sobresalir, como en el caso de los pítchers de los Pericos, que el domingo en la doble cartelera ante las fieras toleraron dos carreras y once hits, siendo que el Estadio “Hermanos Serdán” es un paraíso para los bateadores. Los Leones, tal vez sabedores de que en Puebla cualquier contacto puede ser jonrón, enfocaron sus baterías en buscar la barda y no consiguieron nada, salvo en el primer juego, con dos de vuelta entera del “Cafecito” Martínez. Se esperaba que a sus lanzadores les dieran duro, pero que ellos respondieran bateando como siempre (Yoaner Negrín y Henderson Álvarez tuvieron aperturas decorosas).

Así pues con el pitcheo, pues, recordando el explosivo primer fin de semana de los Diablos Rojos ante los Tigres, luego se fueron a su primera gira y fueron blanqueados 1-0 en Monterrey por los Sultanes.

La asistencia a los estadios puede ser algo que afecte a muchos equipos, caso el de los Generales de Durango, que para el tercer partido ante los Acereros de Monclova, que son el equipo a vencer en la Zona Norte, metieron apenas 820 personas al Estadio “Francisco Villa”.

Y eso que, como reporta beisbolpuro.com, habían ganado los primeros dos de la serie. En promedio hubo buenas entradas en todos los nueve frentes.

Los mejores

Luego de tres series jugadas, la Zona Norte va encabezada por los Tecolotes de los dos Laredos, que tienen marca de 6-2 y un partido pospuesto, y los Sultanes de Monterrey siguen con 6-3, idéntico récord al que tienen los dos mejores del Sur, los Olmecas de Tabasco y los Pericos de Puebla. Los melenudos cayeron al séptimo sitio (4-5) tras su negativo paso.

Durango aparece como el mejor en bateo colectivo con porcentaje de .327 (los Leones van en el lugar 14, con .259), y Tabasco marcha como primero en efectividad 2.09, mientras que Yucatán, que era el mejor tras la primera serie, aparece con 4.44.

En el plano individual, Michael Robles, joven segunda base de los Generales (nativo de Los Mochis, con 25 años de edad) aparece como mejor bateador con porcentaje de .481, seguido por el diablo Julián Ornelas (.475). Peter O’Brien (Puebla) y Jesús “Cacao” Valdez (Veracruz) suman a cinco jonrones y Víctor Mendoza (Monterey) lidera en producidas con 17.

En pitcheo, Wílmer Ríos, de Monclova, lidera a todos con 0.69 de porcentaje de carreras limpias admitidas, y hay once lanzadores empatados con par de victorias. Esto va para largo.

Anuncio tempranero

Desde temprano comenzó el borlote del día de descanso cuando el presidente López Obrador, un empedernido aficionado al rey de los deportes, confirmó en su acostumbrada conferencia mañanera que el Parque Kukulcán será sometido a un remozamiento integral, como se hizo primero en Guasave, que tiene plaza en la Liga Mexicana del Pacífico con los Algodoneros, y luego enfocando baterías a dos de los escenarios que eran de los menos afortunados, como eran el de Tabasco, con los Olmecas, y Campeche, con los Piratas, sumando a Cancún para dejar “casa nueva” a Tigres de Quintana Roo.

A la lista se sumará el Kukulcán, que un mes atrás había dicho el gobernador Mauricio Vila que habría algo de remozamiento, pero no quiso adelantar. No se dijo cuándo arrancarán los trabajos, pero sí qué se hará en el diamante de la Serpiente Emplumada: se subirá el aforo de 12,200 personas a 16,800 (oficialmente en la pasada inauguración entraron 14,917), nueva cubierta, rampas de acceso, locales comerciales, más cajones de estacionamiento (de más de 370 a más de 400), y otras amenidades (para jugadores y aficionados, tanto para niños como adultos).

Lo que se espera es que no pasen los Leones el mismo problema que Olmecas y Piratas: los primeros jugaron en casa prestada en Palenque y los segundos fueron históricamente nómadas en 2022. Tigres abrió siendo “local” en Puebla.

Los Leones no tienen un estadio como “plan B” que pueda entrar al quite en caso de que los trabajos se demoren, así que los aficionados deben encender veladoras y rezar para que esa remodelación se haga en los seis meses de pausa entre el final de la campaña 2023 y el 2024. Puede ser un dolor de cabeza.— Gaspar Silveira