Carlos Guerrero, conductor de TV Azteca, se ''burla'' de colega tras victoria de las Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.— A los festejos por el triunfo de las Chivas del Guadalajara en el Estadio Azteca tras eliminar a las Águilas del América se unió el comentarista deportivo Omar Villarreal Villalbazo, mejor conocido como “Villa Villa”, quien tuvo la oportunidad de estar en la cancha para cubrir el partido. Sin embargo, su celebración se vio opacada luego de que su colega, Carlos Guerrero se ''burló'' de él.

Así fue como Carlos Guerrero, conductor de TV Azteca, se ''burló'' de “Villa Villa”

El también reportero deportivo “Villa Villa” fue uno de los comunicadores que tuvo la oportunidad de presenciar de cerca la victoria de las Chivas en el Clásico Nacional llevado al cabo este pasado 21 de mayo, partido que le dio el pase a la Final del Clausura 2023 al Rebaño Sagrado tras golear al América en el partido de vuelta.

Asimismo, la hazaña del Guadalajara pudo ser grabada por Omar Villarreal Villalbazo, quien no perdió la oportunidad de capturar los últimos instantes del partido.

Sin embargo, mientras “Villa Villa” estaba a la espera del silbatazo final que hiciera oficial el pase de las Chivas a la siguiente ronda, la emoción del comentarista empezó a desbordarse: “Ya pítalo, ya pítalo. Ya se acabó, ya se acabó”, se le escuchó gritar al conductor de TV.

Posteriormente, Villarreal Villalbazo no dudó en confirmar con un grito de: “Vamos”, y una cara de sufrimiento, que el silbante finalizó el duelo.

La emoción y efusividad que demostró el reportero de Azteca Deportes causó que el también apodado el “Warrior” se ''burlará'' de su compañero.

El también conductor del reality show Survivor no dudo en minimizar la victoria de las Chivas, pues al parecer no comprendía por qué “Villa Villa” se había exaltado tanto si el Guadalajara todavía no tienen el trofeo en sus mano, incluso destacó que su colega emitió un sentimiento como si los rojiblancos hubiera ganado una Final, pero todavía les faltan dos partido contra los Tigres de la UANL.

“No sabía que era la final, Villa Villa. Me quedé en que apenas era semifinal. ¡Felicidades, campeón! Vencer al América te sabe a título”

uD83EuDD79uD83EuDD79 los últimos 40 segundos… Vamos @Chivas uD83CuDDE6uD83CuDDF9uD83DuDC10uD83CuDDE6uD83CuDDF9uD83DuDC10uD83CuDDE6uD83CuDDF9uD83DuDC10uD83CuDDE6uD83CuDDF9 pic.twitter.com/qMVzE2Ed57 — VILLA VILLA uD83DuDC10 (@OmarVV9) May 22, 2023

Como era de imaginarse, la "burla" del conductor de la nueva temporada de Survivor generó los comentarios en los que así como algunos internautas al igual que Carlos Guerrero se burlaron de “Villa Villa”, otros más lo criticaron y tacharon de "ardido".

Pero algunos más le mencionaron que Omar Villarreal Villalbazo estaba en todo su derecho de celebrar, pues su equipo logró el pase a la Final, algo que desde hace seis años no lograba.

