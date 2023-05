Fidalgo reconoce que fue su culpa

El videoarbitraje terminó por confirmar la expulsión y con ello el punto de quiebre para la eliminación del América del Clausura 2023.

Álvaro Fidalgo se fue a los vestidores incrédulo y consiente de lo que podía pasar al jugar con 10 hombres. Después del partido, el español dio la cara y reconoció su responsabilidad en la debacle del América, que en esos momentos empataba 1-1 con el Rebaño Sagrado.

“Soy el responsable número uno de esta eliminación, fue un error, no sé por qué, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así”, declaró el mediocampista español al término del encuentro.

A su vez, Álvaro excusó a Fernando Ortiz de la culpa.

“Siento que la eliminación es toda mía, ni del Tano, ni del Presi (baños) ni de mis compañeros. Es toda mía”, comentó el español, muy criticado en su llegada, pero que ha rendido bien en una media cancha muy competitiva como la de las Águilas.

“Llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron. Las disculpas no sirven de nada después de un error así”, finalizó el español.

La primera baja del equipo azulcrema sería la del mexicano Jurgen Damm, quien jugaría en San Luis.