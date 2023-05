Se hace fuerte el Norte

Tabasco sigue mandando en una Zona Sur en que solamente los Olmecas y los Diablos Rojos del México van con récord positivo. En la Norte, vaya agarrón que hay, con cinco equipos con marca ganadora y tres peleando por la primera posición.

Es, sin duda, una diferencia muy notoria entre las dos divisiones de la pelota profesional mexicana. En el bando norteño, los Toros de Tijuana fueron asentándose y ahora son los nuevos punteros, delante de los Sultanes de Monterrey y los Tecolotes de los dos Laredos. Los números que presentan dicen mucho. En el lado sureño, tras Tabasco, líder, y los Diablos, aparecen Águila de Veracruz, Guerreros de Oaxaca y Leones de Yucatán, pero jugando debajo de .500. ¿Conformismo? Total, hay peloteros que dicen que lo que importa es clasificar a los playoffs, sin importar en qué lugar.

Lo “malo” que tiene el Norte es que los sotaneros son los Acereros de Monclova, que vaya que han vivido problemas para ganar partidos. Pero no se espante si pronto despertará el equipo campeón de 2019.

¿Alguien en casa?

Tras nueve series disputadas, en la Liga Mexicana causa alarma el asunto de las asistencias a los estadios, pues se siguen reportando entradas de mil o menos aficionados. Sucedió en días pasados cuando circuló una foto del Estadio Panamericano de Zapopan, casa de los Mariachis de Guadalajara, con un texto en que se reporta una asistencia de 1,518 espectadores, pero ve puede notar que hay mucho menos que eso. Se señaló en este espacio semanal que así vivieron algunos partidos los Piratas de Campeche, y otros clubes van igual.

“Yucas” sólidos

Dos yucatecos tuvieron valiosas actuaciones en la semana pasada y eso que lanzaron en el meritito infierno. Uno hizo historia: Roberto Espinosa Acea, nativo de Oxkutzcab y quien se apuntó victorias como relevista el viernes y el sábado por los Piratas de Campeche, que ganaron la serie ante los Diablos. De acuerdo con Carlos Martín Carvajal Medina, jefe de medios de los bucaneros y que parece una enciclopedia humana, ningún pirata había ganado dos partidos seguidos desde Mike Browning, quien fue el vencedor en una doble cartelera en 1991.

El otro milita con los Diablos: Eduardo Vera Hernández. El derecho meridano lanzó seis entradas potentes como abridor el domingo, cuando los pingos se anotaron el triunfo con que evitaron la barrida. No ganó porque los escarlatas no hallaban la forma de descifrar el pitcheo bucanero, pero su apertura sólida allí quedó.

Los Piratas de Oswaldo Morejón Martínez dejaron el sótano del Sur, que ahora ocupan los Bravos de León. Los Mariachis de Guadalajara de Luis Borges Burgos compilan récord de 13-14 y son sextos en el Norte.

¿Y la sanción?

Por cierto, muchos hablaron de que la Liga Mexicana dobló las manos aceptando que aparezca otra vez en el diamante Miguel Ojeda, suspendido un año por el escándalo de robar espiar a los lanzadores de los Leones en la serie final del Sur de 2022. El “Negro de Guaymas” estuvo en el juego del domingo, de acuerdo con una foto subida por Fernando Ballesteros, de purobeisbol.com. ¿De qué se trata? ¿Las suspensiones se acaban porque son los Diablos?

Los “Liga Meridana”

Hace un par de semanas Demetrio Gutiérrez (Constructores de Cordemex) les lanzaba un gran juego a los Leones en Campeche, aunque luego le castigaron los melenudos. Pero las fieras se toparon con otros brazos que, como Demetrio, han pasado con nota alta por la Liga Meridana. Uno, José Miguel Piña, derecho del Águila, y otro, Daniel Díaz, zurdito de los Tigres, que lanzaron bien en el Kukulcán. Piña, de los Senadores en 2016 y campeón de ponches en la Liga Estatal, jugando con Chemax, charló con el Diario y dijo que “se siente muy bonito venir a este parque tan especial y lanzar bien. Y claro, que me recuerden por lo que he hecho aquí en la Meridana y con Chemax”. No ocultó su deseo, incluso, de tomar Yucatán como residencia. Díaz, senador la campaña pasada, ya tuvo dos aperturas importantes en el Kukulcán... Si el contador Ramón Salazar viviera estaría pegando de saltos por el californiano. Igual debutó con los Tigres Pedro Castellano, hijo de Pedro Orlando Castellano, campeón en 2006 y quien jugó la campaña pasada en la LMI.

El “viejo” Negrín

De los Leones, no cabe duda que el más destacado de la semana pasada fue Yoanner Negrín. El “Asere” ganó sus dos aperturas, reafirmando que viene por un año importante. Sin hacer ruido, siempre aparece el cubano, quien encabeza el cuadro de victorias de LMB. Ahora que se fueron lesionados Henderson Álvarez y Onelki García y que Héctor Velázquez no da una, Negrín debe ser fundamental. Y en honor a la verdad, al arrancar las votaciones para el Juego de Estrellas, por los melenudos merecería la pena ir por tres jugadores: Negrín, y Norberto Obeso y el “Cafecito” Martínez entre los jugadores regulares, por sus números. Agregaríamos, por su valor especial en el diamante, a Yadir Drake. Pocos se la rifan como él.— Gaspar Silveira