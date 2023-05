Chivas visita a los Tigres y confían en sacar ventaja

No comenzaron como favoritos al arrancar la temporada y aunque ahora cerrarán en casa la final, siguen sin sentirse superiores.

Las Chivas se ven como ganadoras hoy cuando arranque la serie por el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX en casa de los Tigres de la UANL.

Víctor “Pocho” Guzmán se ve campeón el domingo.

“Nosotros nos vemos como ganadores, es lo que somos y lo que hemos sido en este torneo, puede hablar la gente, habla demasiado, lo vimos al inicio del torneo; nadie confiaba en nosotros, qué no íbamos a estar entre los cuatro primeros lugares, qué con puro mexicano era imposible, pero a base de esfuerzo, dedicación y compromiso, también hicimos creer a la gente, hemos llenado todos los estadios de local y visitante”, comentó.

Guzmán descartó que les pese el Estadio Universitario y dejó en claro que si quieren conseguir el décimo tercer título del club deben doblegar a quien se les presente en el camino.

“Las veces que he jugado no me ha pesado el Universitario, nos hemos plantado y jugado al tú por tú, a final de cuentas es una final, nos nos debe pesar nada si queremos salir campeones, para levantar la copa tienes que ganarle al qué se te presente y lo hemos hecho paso a paso, así que no nos pesa”, aseveró el jugador del Rebaño, que no ha tenido la mejor de las liguillas.

“Venimos de un resultado adverso, fuimos, nos propusimos, el estadio estaba lleno de gente América, fuimos, nos plantamos, nos portamos como unos hombres, sacamos el resultado”, dijo.

Enfrentamiento fuerte

Veljko Paunovic, entrenador del Rebaño Sagrado, sabe que tendrán un reto muy complicado hoy en la ida.

“Es muy importante que todo mundo entienda que mañana (jueves) vamos a tener un enfrentamiento muy fuerte y no habrá muchas cosas a nuestro favor, pero estamos acostumbrados a esto y algo que he aprendido aquí es que por muy hostil que sea el estadio donde nos enfrentamos, siempre sabemos que hay un chivahermano en la grada apoyándonos y eso ha sido clave para sacar la casta en los momentos difíciles”, resaltó Paunovic.

De igual forma, el serbio hizo a un lado la presión por disputar una final y le quitó el protagonismo a su equipo, ya que dijo que solo quieren hacer su trabajo para hacer la primera parte de la serie por el título de forma casi perfecta. “No pensamos que somos favoritos, pero tampoco somos inferiores”.