Gris tarde de “El Payo” en Madrid; oreja para Román

“El Payo”, ayer, fue a tratar de encontrarse con los duendes que eliminen sus fantasmas del pasado. Pero fue a Madrid, no a otra plaza. Y no, lo mostraba su rostro, no podía dejar a esos demonios, por más que quisiera o pudiera intentarlo.

Sencillamente no se vio al torero queretano en la 13a. tarde de la Feria de San Isidro. La Plaza de Las Ventas abrió su arena a los nervios a Octavio García para un retorno luego de siete años. Así partió plaza. Así con el pitillo de cigarro antes de salir a la lidia. así lo vio México desde la televisión.

Quizá le faltó un poco del sonriente rostro de Román Collado, que se llevó la única oreja de una corrida en que los toros de Luis Algarra (cuatro) y Montalvo (dos) tuvieron mucho que ver por su irregular comportamiento. Y otro tanto, la voluntad de entrega que dejó, con cornada y sangre incluida, Francisco José Espada. Vaya par de toreros, entregados, deseosos de trascender.

Se le fue al mexicano el esperado retorno en dos toros de opciones dispares. Manso el primero, sin fuerza el segundo. Pero con el que abrió plaza todavía estaba peleándose consigo mismo, porque como que estaba y como que no estaba. O no se daba cuenta de que estaba parado en la arena de la plaza más importante del mundo. Leves momentos con la derecha, y desarmado con la izquierda, y a matar. Lo bonito del quite por chicuelinas del cuarto fue el mejor momento de ese toro.

No querrá recordar Octavio García “El Payo” esta tarde, en la que la tauromaquia mexicana abrigaba esperanzas por el corazón que había ofrecido dar. No es que no haya querido. Es que no supo cómo. Estaba en Las Ventas y no se dio cuenta. Su fortuna, puede decirse, estuvo en que los toros se prestaron poco para el lucimiento, de allí que se haya pensado en lo mal de los toros y no en lo difícil que lo pasó el diestro mexicano en el ruedo.

Román entregó la vida al quinto de la tarde, al que le cortó la oreja. Fue un toro totalmente descompuesto, complicado al extremo, sin lidia aparente, pero el valenciano le puso los machos para arrebatarle detalles, más que una faena, que valieron mucho, como el trofeo recibido.— Gaspar Silveira