Los abonados de las Chivas tienen prioridad de venta

Las esperanzas de alcanzar boletos para el público en general de la final de vuelta entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron son nulas.

Personal de staff del Rebaño comunicó a aficionados presentes en el inmueble que ya no hay boletos, esto según publicó ESPN.

Al mediodía de este miércoles, personal de Chivas les comunicó a seguidores del Rebaño que los boletos que quedan para la final entre Chivas y Tigres son para abonados, que para venta al público no habrán.

“De hecho les estamos diciendo que ya no hay boletos, pero aquí siguen” comentó personal que resguarda el ingreso del Estadio Akron, en donde se realizará el próximo domingo el partido de vuelta, como en 2017.

“Tengo desde ayer, desde las 10 de la mañana esperando a que liberen boletos. Le pedimos a la directiva que liberen cien o doscientos boletos, los que sean que liberen pero que estén ahí para la afición. Que nos aseguren, no es en balde que estamos aquí haciendo fila”, comentó un aficionado del Rebaño.

Por otro lado, el seguidor comentó que no ha dejado su lugar, al menos lo hizo para hacer sus necesidades.

“Toda la noche hemos estado aquí, yo no me he movido, solo para ir al baño. Me han traído pizza, tacos, lo que se pueda ahorita” agregó el seguidor de Chivas con la esperanza de alcanzar un boleto para la final de vuelta entre Chivas y Tigres.

Personal del equipo y patrocinadores sí tendrá la opción de comprar boletos.