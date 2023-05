Joel Embiid, Jugador Más Valioso

Joel Embiid, pívot de los 76’s de Filadelfia y el máximo anotador en la campaña, ganó ayer por primera vez el trofeo al Jugador Más Valioso de la NBA, superando a Nikola Jokic de los Nuggets de Denver, quien había obtenido el galardón en los dos años anteriores.

El jugador de 29 años, originario de Yaundé, Camerún, promedió 33.1 puntos para obtener su segundo título de máximo anotador en forma consecutiva. Ostentó un promedio de 10.2 rebotes y empató la mejor cifra de asistencias en su carrera, con 4.2 por partido.

Embiid disputó 66 partidos, la segunda mayor cantidad en su carrera, pero fue afectado de nuevo por las lesiones en los playoffs. Un esguince en la rodilla derecha lo marginó ya de un partido en la barrida sobre Brooklyn durante la primera ronda de la postemporada y del primer compromiso de las semifinales de la Conferencia Este ante Boston.

Pese a la baja, Filadelfia ganó el lunes ese juego.

El serbio Jokic finalizó segundo en la votación, mientras que el griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, fue tercero. Embiid recibió 73 votos a primer lugar, Jokic obtuvo 15 y Antetokounmpo 12.

“He esperado esto mucho tiempo”, dijo Embiid. “He trabajado muy duro, he pasado por muchas cosas, y no hablo sólo del básquetbol, sino de mi vida, mi historia, de dónde vengo, cómo llegué aquí y lo que me costó”.

Los 76’s miraban la TV en Boston y aplaudieron entusiasmados cuando se hizo el anuncio, además de corear las siglas del Jugador Más Valioso.

Embiid simplemente se cubrió la cabeza con las manos, sentado en una silla. Lloró, mientras sus compañeros James Harden, Tobias Harris y Tyrese Maxey lo rodeaban para celebrar.

“Volveré”, dijo Embiid.

¿Lo hará a tiempo para el segundo partido, previsto para hoy por la noche? “Ya veremos”, dijo.— AP