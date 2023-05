El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres de la UANL, aseguró que las ganas de trascender fueron la clave para que su equipo logrará el título del Clausura 2023 de la Liga MX.

“La clave es la unión, las ganas de ganar, el nunca rendirse, el perfil que tienen”, aseguró tras la victoria de su equipo en la final por 2-3 sobre las Chivas del Guadalajara.

Tigres venció a Chivas del Guadalajara en el partido de vuelta de la final por 2-3, en un duelo que se extendió hasta los tiempos extras y en el que el equipo del uruguayo superó a su rival como visitante.

El delantero francés André Pierre Gignac felicitó a Chivas y destacó que Tigres logró sobreponerse a la falta de contundencia en el partido de ida de la final.

“Hoy ganamos este partido muy difícil. Esto es Tigres, primero a sufrir y ahora a disfrutar”, expresó.

El centrocampista Diego Lainez afirmó que regresar a México tras su paso por el Real Betis español valió la pena por ganar el campeonato con Tigres.

“Fue complicado lo que viví allá, pero no pasa nada. Vine aquí y me encontré con un grupo de personas increíbles, un equipo y una directiva que siempre me quiso y que hizo todo lo posible porque estuviera aquí. Me tiro de cabeza por ellos”, aseguró.

Lainez aseguró que esta victoria no es una revancha por el campeonato que su equipo perdió en el Clausura 2017 contra Chivas en ese mismo estadio, sino una prueba de que cualquier equipo puede levantarse.

“No es una revancha, pero qué bonito es ser campeón. Chivas es un gran equipo, lo demostraron. Al final quedaron los dos mejores y el mejor fuimos nosotros”, sentenció el uruguayo.

Críticas para Oswaldo

La final entre Tigres y Chivas del Clausura 2023 pasó a la historia del fútbol mexicano por la remontada del conjunto auriazul al venir de atrás con un 2-0 en contra.

La escuadra de Robert Dante Siboldi logró levantarse de la lona y consiguió su octavo título de liga en México, con lo que ingresó al “Top Cinco” de máximos ganadores, empatado con León y superando a Pumas.

Pero la polémica surgió durante las celebraciones del conjunto auriazul sobre el césped del Akron.

Diego Lainez, uno de los jugadores con más participación a lo largo del torneo, fue entrevistado por los miembros de TUDN; sin embargo, el analista Oswaldo Sánchez le realizó una incómoda pregunta que hizo estallar las redes sociales.

Oswaldo le preguntó a Lainez si había “fracasado” en su aventura en Europa, a lo que el jugador de Tigres dijo que “fracasado o no ya es campeón”, se quitó los auriculares y se fue.— efe