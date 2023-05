Nahuel Guzmán es exhibido gritándole a reportera, lo acusa de comportarse como un ''patán''

GUADALAJARA.— Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres, se encuentra protagonizando una polémica, pues una reportera reveló que el ahora campeón del Clausura 2023 se portó muy grosero con ella, pues sin aparente razón alguna le gritó enfrente de muchas personas y en plena celebración tras finalizar el partido de Chivas contra Tigres.

Reportera exhibe a Nahuel Guzmán; revela que le gritó y trató mal

Fue a través de su cuenta de Twitter que Karina Herrera reveló que el apodado 'Patón' se "comportó con un patán" durante los festejos en el Estadio Akron tras obtener el título de Clausura 2023.

Visitas bonitas! uD83EuDD70uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0D

uD83CuDFC6uD83EuDD47 pic.twitter.com/hpLDWDsljm — Karina Herrera uD83CuDF4E (@chapis_herrera) May 27, 2023

En su mensaje, la reportera de TUDN reconoció a Juan Pablo Vigón y a Robert Siboldi, quienes se tomaron unos minutos para consolar a los jugadores de Chivas al término del partido, sin embargo, en su publicación también acusó al portero de Tigres por su reprochable comportamiento.

"Lo de Juan Pablo Vigón, Robert Dante Siboldi y otros jugadores de Tigres es para reconocer, van y tratan de consolar al rival…lo de Nahuel Guzmán hoy, que desagradable...", escribió la comunicadora.

Lo de @jpvigon @LosSiboldis y otros jugadores de Tigres es para reconocer, van y tratan de consolar al rival…lo de @PatonGuzman hoy, que desagradable, ya les contaré lo “Caballero” y “respetuoso” que fue después de coronarse Campeón! pic.twitter.com/fO9Rd4WDPd — Karina Herrera uD83CuDF4E (@chapis_herrera) May 29, 2023

En otro tuit, Karina Herrera explicó porque criticaba al argentino; la joven señaló que era una lástima que el portero además de gritarle se comporte "como un patán"

"Lástima que Nahuel Guzmán se comportó como un PATAN.... él me gritó (sin razón)... yo si tengo educación", señaló la reportera.

Lástima que @PatonGuzman se comportó como un PATAN, si no le contesté como él me gritó (sin razón) es porque yo si tengo educación.

Felicidades, Juan Pablo!uD83CuDFC6uD83DuDE4CuD83CuDFFB https://t.co/DkwptIg6sM — Karina Herrera uD83CuDF4E (@chapis_herrera) May 29, 2023

¿Qué le dijo Nahuel Guzmán a la reportera Karina Herrera?

De acuerdo con Karina Herrera y mediante una extensa publicación, detalló lo qué sucedió con Guzmán.

En su mensaje compartido en Twitter, la reportera escribió que la "molestia" del portero de Tigres surgió tras solicitar una entrevista para sus compañeros que se encontraban en un programa en vivo.

Por cierto, más tarde fue a platicar con mis compañeros…creo que pudo haberse evitado esa gritadera innecesaria…uD83EuDD37uD83CuDFFD??? pic.twitter.com/0KTyTwOP06 — Karina Herrera uD83CuDF4E (@chapis_herrera) May 30, 2023

Según cuenta Karina, cuando se le acercó para preguntarle si accedería, Nahuel respondió a la solicitud gritando "cualquier cantidad de tonterías" sin motivo alguno, esta acción como era de imaginarse sorprendió a la comunicadora y causó una gran incomodidad, es por ello que decidió contar lo sucedido.

"Yo tenía que ayudar a llevar a jugadores con mis compañeros que estaban en vivo... Me acerco a Nahuel y con toda amabilidad y educación le pregunto si puede acompañarlos un momento. Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías, cosa que me sorprendió, incluso le pedí que bajara la voz", señaló la reportera. Nahuel Guzmán le gritó a reportera; ella lo tacha de ''patán''

Finalmente, Karina Herrera señaló que ha recibido insultos desde que publicó lo sucedido con Nahuel Guzmán.

Nahuel Guzmán es exhibido gritándole a reportera,

En redes sociales se viralizó un vídeo en el que se puede ver al portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, presuntamente discutiendo con una joven.

La usuaria que compartió esta grabación admitió desconocer el contexto de la situación, pues cuando empezó a grabar al arquero, éste ya estaba alterado y gritando. Asimismo, el argentino fue captado que tras gritarle a la joven retomó la celebración por la octava copa de los Tigres que obtuvieron en el Estadio Akron tras darle la vuelta al partido contra las Chivas.

Esto lo grabé ayer en la cancha del Akron, iba pasando justo por ahí, no se que haya pasado exactamente, pero la forma de que Nahuel empezó a gritarle a esta chava estuvo feo…



A ver si alguien por aquí tiene más contexto de que pasó antes de que yo empezara a grabar… uD83EuDD14 pic.twitter.com/m0pOARVzM8 — Mariana Zacarías uD83EuDEAC (@marianazac) May 30, 2023

No obstante, la propia Karina Herrera, reportera de TUDN, explicó lo sucedido y lo que se ve en el vídeo que se ha hecho viral y a "exhibido" el presunto mal comportamiento que tuvo Nahuel Guzmán.

Sólo una vez lo voy a contar, y por favor, guárdense sus insultos, aquí no se trata de colores o equipos, se trata de EDUCACIÓN.

Esto fue lo qué pasó con @PatonGuzman pic.twitter.com/Qt4PXcuX75 — Karina Herrera uD83CuDF4E (@chapis_herrera) May 30, 2023

