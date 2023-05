Brilla Mayer en Menores

Aunque el séptimo mejor prospecto de las Grandes Ligas, según la lista de MLB Pipeline, ha visto acción en solamente dos partidos desde que arrancó el mes, ya ha conectado seis imparables por Clase-A Alta Greenville. Y su desempeño del miércoles —en el que igualó una marca personal con cuatro hits— fue doblemente mejor que el del martes.

Mayer disparó un jonrón de dos carreras, un par de dobles y un sencillo, remolcó tres carreras y anotó dos veces en la victoria del Drive por 10-6 sobre los Turistas.

“Pienso que progresé bastante bien”, dijo el jugador de ascendencia mexicana. “Hice algunos ajustes. Obviamente, tuve un inicio lento y ahora he comenzado a jugar mucho mejor. Estoy haciéndoles swing a mejores pítcheos, no estoy tratando de jalar todo y estoy tratando de utilizar todo el campo. Eso me ha ayudado bastante”.

El batazo de cuatro esquinas —su segundo del año— llegó en el séptimo inning frente al relevista derecho Kasey Ford, mandando al plato al prospecto 20 de Boston, Chase Meidroth.

“Con cuenta de 2-0, vi pasar dos cambios y luego vino la recta. La mandé a volar por el jardín izquierdo-central”, dijo la promesa de 20 años. “Me mantuve en la parte más grande del terreno; me aferré a mi enfoque realmente bien en ese turno”.

Mayer elevó su promedio para dejarlo en .299.— MLB