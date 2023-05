Middleton llama tramposo a Carlos tras dominarlo

Carlos Correa no se inmutó con la crítica sobre su pasado con los Astros de Houston.

Al día siguiente que el relevista de los Medias Blancas Keynan Middleton ponchó a Correa para poner fin a un juego, el lanzador le tildó de tramposo tras conseguir su primer salvamento de la temporada. El campocorto boricua —dos veces All-Star— no mordió el anzuelo.

“Han dicho cosas peores”, dijo Correa previo al último juego de la serie. “Me pone contento que le está yendo bien, lanzando bien y que pueda dar sustento a su familia”. “Sin duda que es un rival difícil. Sigue mejorando y es por eso que está lanzando en situaciones complicadas para ellos”, añadió.

Middleton jugó en la División Oeste de la Liga Americana durante sus primeros cinco años en las Mayores. Compitió entonces con frecuencia ante Correa y los Astros.

Y parece disfrutar la oportunidad de lanzarle a Correa con el triunfo en juego.

Han pasado más de tres años desde que el béisbol de las Grandes Ligas emitió su reporte sobre un engaño en que los Astros se valieron de aparatos electrónicos para robar las señales de los adversarios.

Luego de lograr su primer salvamento desde 2021, Middleton habló de lo mucho que disfrutó ese último swing del boricua Correa, quien jugaba en los Astros durante la época del escándalo.

“Sabía que iba a enfrentar a Correa. Él no me gusta, así que me sentí bien por ello”, dijo. “Me agradó eso. Lo disfruté mucho... Quiero decir, él es un tramposo”.

Las Grandes Ligas castigaron a Houston tras determinar que el equipo había usado aparatos electrónicos para robar señales durante la campaña de 2017, en la que ganó la Serie Mundial, y también en 2018.

Una investigación de las Mayores determinó que los Astros utilizaron una señal de vídeo enviada desde una cámara emplazada detrás del jardín central, a fin de captar las señales del cátcher rival durante los juegos en Houston. Luego, los peloteros daban determinado número de golpes en un cesto de basura para indicar a su compañero al bate qué lanzamiento le harían.

El entonces mánager A.J. Hinch fue suspendido y despedido en medio del escándalo, pero ningún pelotero recibió castigo. El comisionado Rob Manfred les otorgó inmunidad como parte de la pesquisa.

Evitan la barrida

Correa remolcó una carrera durante el racimo de cinco que Minnesota registró en el 12 inning para la victoria de los Mellizos por 7-3 ante los Medias Blancas de Chicago que evitó una barrida en la serie de tres juegos.

El puertorriqueño Correa y Byron Buxton también conectaron jonrones.

Los Mellizos de Minnesota son los líderes de la División Central de la Liga Americana.

El dominicano Eloy Jiménez jonroneó por los Medias Blancas, que vieron rota una racha de tres victorias.

El torpedero de Chicago Elvis Andrus fildeó mal un rodado de José Miranda al abrir la duodécima y Trevor Larnach anotó desde segunda para la ventaja.— AP