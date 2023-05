Red Bull deja competir a sus pilotos, dice “Checo”

Sergio “Checo” Pérez está contento porque Red Bull ha permitido que él y Max Verstappen compitan en la pista sin órdenes y está seguro que en el momento en que tenga que pelear por una posición lado a lado también los dejarán, porque es algo que han hablado y saben el respeto que se tienen mutuamente.

En una entrevista difundida por ESPN, que fue realizada en la pista donde se llevará al cabo el Gran Premio de Miami el domingo, Pérez valoró el respeto que ha tenido Red Bull a pesar del desgaste que se llevan los monoplazas al dejarlos correr al 100 por ciento y recalcó que hay una gran relación entre él y el holandés Verstappen.

“La competencia es muy sana, especialmente con la relación que tenemos Max y yo, al final, somos muy parecidos fuera de la pista entonces tenemos una buena relación. Los dos queremos ganar, tenemos hambre de ser campeones, pero hay un respeto muy grande entre nosotros y en el equipo hay un gran ambiente también”.

“Creo que es algo increíble lo que está haciendo Red Bull. Para el equipo lo más fácil sería dar las órdenes a media carrera y no desgastar los autos como lo estamos haciendo, porque esto traerá consecuencias en algún momento de la parrilla. En Bakú o Arabia Saudita que vamos 100 por ciento de los dos, tocamos el muro no sé cuántas veces cada uno, nos están dejando competir al máximo”.

¿Los dejarán pelear en pista?

“Sí, sin duda creo que tienen la confianza en nosotros que lo vamos a manejar bien, que vamos a ser agresivos sin duda, pero con el respeto que nos tenemos y no veo el problema con ello”, señaló.

“Checo” dijo que esto es algo que el jefe del equipo maneja con ellos directamente antes de cada carrera.

“Sí se habla, Christian nos dijo antes de la carrera, no quiero volver a vivir aquí lo que viví en 2018 (Rivalidad y contactos entre Verstappen y Ricciardo). Son cosas que se hablan, nos piden respeto, pero los dos sabemos, tenemos mucho respeto hacia nuestro equipo que está haciendo un trabajo también”, agregó.

Ser el coequipoero de Max Verstappen no es fácil, Sergio Pérez lo sabe y lo asume, pero como un reto a vencerlo carrera a carrera.

“El parteaguas es ganarle cada fin de semana, entonces ese es mi objetivo, sabemos lo fuerte que es Max, lo sólido que está con el equipo, los pocos errores que comete, creo que es el más sólido que hay hoy en día en la Fórmula 1, sin duda que tengo el reto más grande de la parrilla”.

El tercer año de Pérez ha ido en franco ascenso, pues ha ganado dos de las primeras cuatro carreras de la temporada y él cree que la clave es que cada vez es más un piloto Red Bull.

“Creo que al final he entendido parte de lo que me pasó el año desde mi llegada a Red Bull. Cada vez soy más piloto Red bull en cuanto a cómo manejar las carreras cómo hacer las carreras. Creo que el cambio más grande es que me he adaptado, he entendido mucho cómo manejar en Red Bull, cómo cuidar los neumáticos, algo que son cosas que solo con el tiempo he ido aprendiéndolas”, explicó.— ESPN