Adiós al papá de los Venados

Incluso hasta en sus últimos momentos, el hombre que se inventó el proyecto insignia del fútbol profesional yucateco, no dejó de pensar en su pasión por el balompié.

Ayer en la tarde falleció en esta ciudad el licenciado Jorge Carlos Arana Palma, el “Lic. Arana” para el fútbol, creador del nombre Venados de Yucatán cuando decidió, en una aventura a la que casi nadie a la quería llegar con él (Alfredo Preve Castro fue uno de ellos), traer un equipo de Segunda División, el Apatzingán, en la temporada 1988-89 que estaba por comenzar. Y meses después, ya cediendo la administración a la familia Abraham por razones financieras, llegó a la gran final de categoría, quedándose cerca del ascenso a la Primera División en uno de los momentos deportivos más destacados de la historia de Yucatán. El técnico contratado para la ocasión fue Mario “Pichojos” Pérez, una leyenda del América.

Un cáncer que le afectó desde meses atrás puso fin a su vida en su hogar en la colonia Campestre. Desde hace unas semanas estaba postrado, pero en pocas reacciones mencionaba palabras relacionadas con el fútbol, en el que, hasta antes de recaer, tenía enfocadas sus baterías en la presidencia de Deportiva Venados, organización con presencia en Liga Premier y Tercera División.

Precursor

Su hoja de vida está ligada toda al fútbol. Fue presidente de la Asociación local, precursor de la llegada de la Tercera, cuando estuvo con los Tiburones de Progreso; luego fue directivo de otros equipos profesionales, hasta que, decidido, se aventó al ruedo con el equipo que hizo historia: Venados, el equipo de sus amores. El club ciervo y el fútbol en sí, nunca lo negó, tampoco lo presumió, le hizo ganar muchas cosas, pero le hizo perder otras más, entre ellas su patrimonio. Se iba y regresaba. Esa pasión por el fútbol le dejó sin riqueza económica, pero la riqueza del fútbol era otra cosa. Las últimas veces que se le vio, en el Estadio “Alonso Diego Molina” de Tamanché, con su cerveza doble cero en mano, repetía “hay que ganar partidos… los empates no sirven, no me gustan”.

Hace tres años, en una entrevista con el Diario, destacó detalles de los que nunca quería hablar en público.

Uno: el nombre del equipo. “Ya existían los Leones, así que descartado. Y déjame decirte que, pues a donde vayamos, en el deporte se habla pues de los Leones. Estamos en la tierra del faisán y el venado. ¿Faisán? Es un ave bonita, pero no de guerra. ¿El venado? Mmm, interesante. Un venado tiene vida, es rápido, anda corriendo, peleando por su vida, es alegre. Y pues sí... así nacieron los Venados. Registramos al equipo con ese mote y para siempre, quedaron los Venados. ¿O no ahora todos conocen a los Venados en el fútbol profesional?”

Otro asunto: los colores de uniforme. ¿Y por qué uniforme amarillo? “Ah… Eso no lo vayas a publicar. Pero… saca conclusiones: ‘Pichojos’ es el técnico… saca tus conclusiones”.

Y entonces, fue también clave para que, años después, llegara a los Venados Francoise Omán Biyik, tal vez la máxima figura que haya tenido el cuadro astado. ¿A dónde llegó Biyik cuando arribó a México?

Hace poco, sentado en la mesita de un Oxxo de Prolongación de Montejo, que era como su oficina para tratar todo sobre Deportiva, con su café infaltable, dijo: “América, amarillo… Venados, amarillo. Allí tienes. No lo cuentes”.

“Se nos ha ido un icono del fútbol profesional de Yucatán, un hombre toda entrega como directivo, que siempre estuvo trabajando en pro del fútbol profesional”, destacó el maestro Raúl Comas Bolio, que fue su amigo, director técnico y confidente muchas cosas. Uno de una larga listas de mensajes lamentando el deceso del directivo.

Hijo de Carlos Arana y Aída Palma, fallecidos, Jorge Carlos Arana Palma nació en Mérida el 22 de enero de 1949. Se graduó de licenciado en Administración por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y contrajo nupcias con Lizbeth Gamboa Marrufo, con quien tuvo cuatro hijos: Lizbeth Georgina, Jorge Carlos, Mauricio y Mariana. La familia dispuso su velatorio en un velatorio desde hoy las 7 de la mañana en Ethernus Funeral Home, en Santa Gertrudis Copó, y será cremado.

En todas las divisiones

El palmarés dice que fue presidente de Tiburones de Progreso, Zapateros de Ticul, Deportiva Venados en Tercera División. Venados de Yucatan en Segunda División, con final de ascenso perdida en 1988-89, Venados de Yucatan en Primera A, y Deportiva Venados en Liga Premier Serie A.

El último proyecto en que se involucró fue Deportiva Venados, equipo de David Lago Ancona que construyó junto con Alonso Diego Molia y su yerno Alejandro Rodríguez Valencia para alcanzar un hito en el fútbol local: campeón invicto de la Liga de Tercera División.

En febrero, la Asociación de Cronistas Deportivos, le entregó a Deportiva Venados un reconocimiento por ser el “Equipo del Año” en Yucatán. Aceptó ir por una razón: “Nunca se premia a los equipos chicos. Y este equipo se hizo grande sin apoyos de nadie, solo por el corazón de los que estamos allí”.

En la entrevista con el Diario contó igual cómo nacieron deportivamente los Venados: lo hicieron con apenas once jugadores, en lo que fueron llegando otros a sumarse el proyecto. “Pichojos” Pérez le dijo a Arana Palma que era fundamental que lograran a tres o cuatro jugadores de peso, pensando en que puedan ser clave para armar y redondear al plantel. Así llegaron Elías Ledesma, Homero Pasallo, Martín Matienzo, junto con los Torres, Ramón y Ramiro, Marco Antonio “El Chino” Urcino, Baltasar Acosta, a quien recordamos porque ante de cada juego en una de las columnas del vestidor amarraba con cinta una virgen; Julio César Hernández, Rubén Cuevas. Y de casa iban pues Alonso Diego y Luis Arana.

“Hacer ese equipo fue para mí parte de un legado. Porque, sabes, hicimos ese equipo con cariño, pero pensando en que se tenía que llegar lejos, o tendría nada de sentido. Así pensamos mi compadre David (Lago) y yo cuando hablamos de Deportiva: ‘Todo o nada, compadre. Si no sales a ganar partidos, para qué nos vamos a meter’”.

Ganador empedernido, futbolista eterno, en sus lecho de muerte alcanzaba a decir cosas sobre fútbol. “Necesitamos un punta (delantero)”.— Gaspar Silveira