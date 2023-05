Yucatán se lleva un partido de locura

Imagine que celebra una victoria, con gritos, fuegos artificiales, y te la bloqueen porque un corredor no pisó la base inmediata. Les pasó a los Leones de Yucatán.

Ahora, igual imagine que pierdes un partido por un balk en entradas extra… Y les ocurrió a los Tigres.

Los yucatecos ganaron en diez actos, 1-0, cuando Ángel Camacho timbró con un balk que le marcaron a Wendell Floranus, en un cierre de locos en el Kukulcán.

La que fue apenas la segunda victoria en nueve partidos para los Leones pudo darse en la novena entrada. Con corredores en primera y segunda y dos outs, Norberto Obeso bateó hit al derecho, con el que Yadir Drake anotaba la carrera del triunfo. Empero, Adolfo Valdez, quien corrió de emergente por Lázaro Alonso (entró a batear poco antes), celebró antes y no pisó la segunda colchoneta. Con fiesta grande, entre música y pirotecnia, los Tigres retaron la acción en la intermedia y, tras larga revisión, los oficiales declararon out a Valdez. Los que se rieron de Joseph Rosa (Tabasco) por no pisar el plato en un jonrón, lo habrán recordado con Valdez. Por fortuna, los Leones ganaron.— Gaspar Silveira