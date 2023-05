Los Soles igualan la serie

Devin Booker anotó 36 puntos y repartió 12 asistencias, Kevin Durant también logró 36 unidades y los Soles de Phoenix vencieron 129-124 a los Nuggets de Denver para igualar 2-2 la serie de playoffs de la Conferencia Oeste.

Landry Shamet encestó triples cruciales en el cuarto periodo para mantener la ventaja de los Soles.

Denver perdió a pesar de un gran partido del segundo lugar por Jugador Más Valioso, Nikola Jokic, quien terminó con 53 puntos al acertar 20 de 30 tiros de campo.

La serie regresará mañana a Denver para el Juego 5.

Los Soles tomaron ventaja de 98-92 en el cuarto periodo después de una serie de anotaciones de Booker, quien consiguió 17 puntos en el tercero. Phoenix no estuvo en desventaja en el cuarto, aunque Denver no cayó sin dar pelea. Los Nuggets estaban abajo 116-106 con 4:55 por jugar, pero no entraron en pánico, lentamente acortando la diferencia. Se acercaron 123-120 con 22.4 segundos en el reloj, pero TJ Warren acertó dos tiros libres para ampliar el margen de nuevo a cinco.

Shamet terminó con 19 puntos, acertando de 8-5 en tiros de tres. Jamal Murray añadió 28 puntos y siete asistencias por los Nuggets.

El base de los Soles, Chris Paul, no pudo jugar por segundo partido seguido con una distensión en la ingle izquierda, lesión que sufrió durante el Juego 2.— AP