A disposición del Tri

Santiago Giménez ha marcado 22 goles en su primera temporada en Europa, está a nada de coronarse con el Feyenoord y a pesar de eso siente que le falta algo que se llama selección mexicana.

Por eso, el delantero mexicano está decidido a jugar todo con el Tricolor el próximo verano, con la Copa Oro y la Liga de Naciones como competencias importantes.

“Yo soy muy apasionado al fútbol, me gustaría jugar hasta los amistosos, si es por la selección yo voy a donde me digan y contra quien sea, porque para mi el sueño más grande de un jugador es estar con su selección”, comentó Giménez. “Me gustaría estar en los dos torneos”.

Sin embargo, “Santi” sabe que a pesar de lo que él quiera, su equipo, el Feyenoord, tendrá la última palabra, ya que reglamentariamente solo está obligado a dejar ir a Giménez a un torneo, por lo que Diego Cocca tendría que decidir a cuál de ellos lo lleva.

“Sería mi primera vez si Dios quiere y me convocan, no sé, tendría que ver... sinceramente”, comentó Giménez en una entrevista con la cadena Fox Sports.

“Estoy empezando mi carrera con la selección, a mi me gustaría estar en los dos torneos, empezar de la mejor manera, estoy en disposición de la selección, pero también con mi club. No he tocado este tema con mi club, pero mis intenciones siempre van a ser jugar”, cerró “Santi”.

Y aunque Cocca no ha dado su convocatoria, es prácticamente un hecho que Giménez esté, al menos, en uno de los dos torneos, debido al gran momento de forma que se encuentra viviendo en Holanda el surgido en las básicas del Cruz Azul.

México jugará ante Estados Unidos el próximo jueves 5 de junio en la Liga de Naciones. De ganar, el Tri se enfrentaría en la final al triunfador del duelo que mide a Canadá y Panamá.

Unos días después, el Tri comenzará su participación —el 25 de junio— en la Copa Oro enfrentando a Honduras. Haití y Qatar serán los otros rivales de México, que encabeza el Grupo “B” de la competencia estrella de la Concacaf.— MIGUEL CALDERÓN